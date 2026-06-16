¿Héctor N tiene “novio” en la cárcel? Aída Pierce rompe el silencio y revela lo que sabe del supuesto romance

Los rumores alrededor de Héctor N volvieron a encenderse. Esta vez no fue por un tema legal ni por las declaraciones de sus hijas, sino por su supuesta vida sentimental dentro de prisión. Quien puso el tema nuevamente sobre la mesa fue Aída Pierce, actriz y comediante que años atrás mantuvo una relación con el actor y que ahora sorprendió con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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Héctor N fue condenado a 10 años y 6 meses en prisión. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Aída Pierce sobre el supuesto novio de Héctor N en la cárcel?

En un encuentro con la prensa, Aída primero habló de Daniela Parra, hija del actor, quien actualmente participa en MasterChef 24/7. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. La actriz aseguró que ha seguido algunos de los comentarios que circulan en Internet y reconoció haber escuchado versiones sobre una supuesta relación sentimental del actor con otro hombre.

Aída Pierce “Yo no sé si tiene un enamorado ahí pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor N tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz”

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si el rumor apuntaba a que la supuesta pareja de Héctor N sería un hombre, Aída respondió sin rodeos:

“Sí, hombre. Bueno, eso dicen en el YouTube”. Aída Pierce

Aunque sus declaraciones fueron tomadas por muchos como una confirmación, la propia actriz aclaró que solo repite lo que ha escuchado en redes sociales y que no tiene conocimiento directo sobre la vida privada del actor dentro del centro penitenciario.

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Aída Pierce y Héctor N fueron pareja en los años 80,

¿Por qué Aída Pierce cree que una relación podría ayudar a Héctor N?

Más allá del escándalo, Aída Pierce enfatizó el tema emocional. La actriz consideró que el encierro no es fácil y que cualquier persona en esa situación necesita apoyo.

Aída Pierce “Que haga su vida, sobre todo que se mantenga en óptimo estado mental allá adentro porque no ha de ser nada fácil estar encerrado… si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente, yo digo que hay que dar gracias a Dios”

Incluso destacó que tener compañía puede marcar una gran diferencia emocional en contextos complicados:

“El amor te trae ilusión, te trae esperanzas… tener alguien en quien apoyarte, yo creo que está muy padre”, concluyó.

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¿Cómo surgió el rumor de que Héctor N tendría una relación con el novio de Daniela Parra?

Aunque no se tiene claro de dónde retomó Aída el comentario, la controversia no es nueva. En mayo pasado, el nombre de Héctor N ya había estado envuelto en rumores tras declaraciones de Alexa Hoffman.

Durante una entrevista para el canal Trending News by Monick, Alexa insinuó algo aún más polémico: que Diego, el novio de Daniela Parra, presuntamente tendría una relación con el actor.

“Por ahí me llegó un chismecillo... Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo” Alexa Hoffman.

La afirmación se viralizó de inmediato y desató una ola de comentarios. Sin embargo, Daniela Parra reaccionó con humor.

¿Héctor N anda con el novio de Daniela Parra?

A través de sus historias de Instagram, Daniela compartió un video junto a Diego, donde ambos aparecen en la cama con su mascota. En el clip, ella le pregunta: “Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”.

Con tono relajado, Diego respondió: “Ya me descubrieron”.

Después, Daniela Parra publicó otro video donde muestra a su novio mientras se corta el cabello, dejando claro que no toma en serio los rumores y que todo lo maneja con humor.