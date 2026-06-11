MasterChef México 24/7: Daniela Parra manda mensaje a su novio tras rumores de infidelidad, ¿lo termina? VIDEO

Mucho se ha dicho sobre la participación de Daniela Parra en ‘MasterChef México 24/7’. Los fans han notado su cercanía con Pablo Villagrán, otro concursante. Ambos hasta durmieron juntos en algún punto. Lo que ha generado mucha controversia.

Y es que ambos tienen relaciones sentimentales fuera del reality. La hija de Héctor ‘N’ es novia de un chico llamado Diego Hopster. En tanto que Villagrán está con una chica de nombre Marianela.

La joven ha sido acusada de ser “infiel”. En medio de las especulaciones, ella le dedica un mensaje a Diego. ¿Lo terminó en vivo? Te contamos los detalles.

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Daniela Parra recuerda a su novio en MasterChef México / Redes sociales

¿Qué ha dicho el novio de Daniela Parra sobre la cercanía entre ella y Pablo Villagrán?

En entrevista para TVNotas, Diego Hopster, novio de Daniela Parra, dijo ser consciente de la “química” entre la influencer y Pablo en MasterChef México 24/7. Si bien sostuvo confiar plenamente en ella, admitió que sí se ha llegado a sentir celoso.

También declaró que, si Daniela quiere dejarlo por él, lo respetará. Expresó que su prioridad es ver a la joven feliz, sin importar si es o no a su lado.

“He pensado en los peores escenarios, de que si a Dany le gusta este güey. Lo único que quiero es que ella sea feliz. Si es conmigo, qué chido, y si no, también. Me dolería muchísimo. Y, si pasa, pues solamente decir: ‘Gracias por todo y ahí nos vemos’”, manifestó.

La novia de Villagrán también ha reaccionado ante todo esto. En una entrevista para ‘Venga la alegría’, Marianela manifestó estar muy dolida ante la situación. También señaló que tendría que hablar con el guatemalteco cuando saliera para saber cuál será el futuro de su relación.

“Es una conversación pendiente. No sé lo que vaya a pasar. Lo que puedo decir es que, antes de cualquier hombre, voy yo primero. Para tomar una decisión, tengo que tomar todo eso en cuenta. Tengo que hablar con él, pero yo he visto cosas”, puntualizó.

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Polémica de Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

El mensaje de Daniela Parra para su novio en ‘MasterChef México 24/7’

En una conversación con ‘Ventaneando’, Daniela Parra aprovechó para hablar sobre su relación con Diego. La joven dijo extrañarlo mucho. Recordó que ha sido una de las personas que más la han apoyado en los últimos años y afirmó no poder esperar a volver a verlo.

“Yo soy una afortunada por estar con él y él también conmigo. Somos un gran equipo. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y la verdad yo creo que él está muy contento de que esté aquí adentro aprendiendo”. Daniela Parra

Finalizó diciendo que estar en el reality ha sido una experiencia maravillosa. Reveló también lo que hará si llega a ganar la competencia.

“Lo monetario para los tamalitos, para el documental de mi papá, que ese sigue en pie. He aprendido muchísimo desde el día uno con los maestros, de mis compañeros, de los chefs. He conseguido amigos, que eso me ha ayudado muchísimo a estar allá dentro. Voy a darlo todo”, expresó.

¿Cuál es la historia de amor entre Daniela Parra y su novio Diego Hopster?

Diego Hopster y Daniela Parra han estado juntos por alrededor de ocho años. Se desconoce cómo se conocieron. Sin embargo, la joven se ha dicho sumamente feliz de estar con él. Y es que Diego la ha apoyado en momentos clave de su vida, incluyendo la detención de Héctor ‘N’.

Hace algunos meses, él contó su deseo de pedirle matrimonio, pues la considera “el amor de su vida”. Según Dani, Héctor acepta este romance. Por otra parte, Alexa ha sugerido que Diego tiene una relación extramarital con el actor.

Hopster y Daniela han negado esto. Incluso se han burlado: “Ya me descubrieron”, dijo él en su momento. Todo parece indicar que la cercanía entre ella y Pablo en ‘MasterChef México’ no afectará su relación.

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