¿Chef Betty lanza fuerte crítica al nuevo formato de MasterChef México 24/7? “Me da angustia”, asegura

Después de que en 2023 se anunciara su salida de MasterChef México, la chef Betty se sinceró sobre su opinión acerca del nuevo formato del reality, el cual sigue generando críticas en redes.

A diferencia de las emociones anteriores, MasterChef México decidió apostar por un formato 24/7 para su edición de 2026. Además, las celebridades desaparecieron y ahora son los creadores de contenido quienes lideran cada emisión.

En medio de las críticas que han desatado las primeras eliminaciones, se dio a conocer la postura de la chef Betty sobre lo que ahora se ve en la cocina, pues cuando ella salió del formato, solo se transmitía cada domingo.

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MasterChef México en formato 24/7. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo la chef Betty del nuevo formato de MasterChef México?

En una entrevista con Annette Cuburu, la chef Betty explicó que desconocía si en el nuevo formato se le daría prioridad a la esencia de la cocina o a lo que hay detrás de cámaras, pues para ella es importante que no se pierda la parte central.

“Yo creo que no se debe perder la esencia de lo que es cocina, y la otra parte sí, cómo se graba, qué hay detrás de cámaras, qué hay en los tiempos muertos de cada uno. ¿Quién se va a estudiar, quién se va a echar cascarita de pelota?”, explicó.

“Es parte, me da un poquito de angustia”, dijo al resaltar la importancia de que los participantes mantengan un compromiso humano dentro y fuera de la competencia, aunque reconcoce los desafíos de convivir con gente desconocida.

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¿Chef Betty asegura que hay más morbo en MasterChef México 24/7?

Debido a que cuando ella se salió, el formato solo se transmitía cada domingo, aseguró que entendía que la manera de hacer televisión está cambiando y reconoció que transmitir 24/7 tiene sus propios desafíos.

“Creo que la forma de hacer televisión está cambiando. Sabemos que el morbo siempre va a ser motivo de telita que cortar. Ojalá que todo el mundo ponga sus valores en la mesa, que sí vayan a concurso”.

Chef Betty

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¿La chef Betty lanza crítica a Masterchef México? / Instagram: @chefbettyvazquez

¿MasterChef México cambiará el formato 24/7 ante críticas?

Tras las declaraciones de la chef Betty y las críticas que rodean las últimas galas, hace unas horas se dio a conocer que MasterChef México podría enfrentar cambios en sus participantes.

De acuerdo con los canales oficiales del programa, tres cocineros llegarán a pelear un lugar en la competencia, pero solo se quedarán aquellos que demuestren su capacidad dentro y fuera de la cocina.

Según se dice en redes, la llegada de nuevos rostros está relacionada con el bajo rating, pero la información no proviene de ninguna fuente oficial, por lo que guarda la calidad de rumor.

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