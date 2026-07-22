Héctor ‘N’ saldría de prisión para ver a su hija, Daniela Parra, en final de MasterChef México 24/7, aseguran

La participación de Daniela Parra en MasterChef México 24/7 sigue dando de qué hablar. Es ahora el novio de la influencer quien revela detalles de Héctor ‘N’, padre de Daniela, quien podría quedar libre y hasta visitar a su hija en el programa. ¿Será?

Héctor N / Redes sociales

¿Por qué Héctor ‘N’, padre de Daniela Parra, está actualmente en la cárcel?

El proceso legal de Héctor ‘N’, padre de Daniela Parra, se ha convertido en uno de los casos más comentados dentro del espectáculo en México. La polémica comenzó en 2021, cuando Alexa, su otra hija, presentó una denuncia en su contra por el presunto delito de abuso.

Tras la acusación, el conductor fue arrestado e ingresado al Reclusorio Oriente. En 2023, un juez lo declaró culpable por corrupción de menores y le impuso una sentencia de 10 años y seis meses de prisión, además de ordenar el pago de 200 mil pesos como reparación del daño.

Un año después, el expediente fue revisado y la condena se incrementó a más de 13 años de cárcel, al incorporarse también el delito de abuso. Posteriormente, en 2025, la pena fue modificada nuevamente y quedó establecida en 12 años y seis meses. Hasta la fecha, el equipo legal de Héctor ‘N’ continúa buscando su libertad.

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Daniela Parra hace importante anuncio, ¿sobre su papá Héctor N? / Redes sociales

¿Héctor ‘N’ saldrá de la cárcel para visitar a Daniela Parra en MasterChef México 24/7?

Esta especulación no es nueva, la probable salida de Héctor ‘N’ de la cárcel ha sido manejada desde hace varios meses, pero ahora vuelve a tomar fuerza, ya que el novio de Daniela Parra, Diego Hopster, revelara detalles al respecto.

Según la cuenta de X "@braunflores”, presuntamente se maneja la idea de que Héctor podría salir pronto y podríamos llevar a cabo un reencuentro con Daniela en plena transmisión de MasterChef México 24/7:

La producción planea llevarle a Daniela Parra a su papá, por eso no la han querido sacar del reality para transmitir todo el show y levantar el rating, no tengan duda que la harán ganadora aunque no se lo merezca. @BraunFlores

Esta idea fue complementada por Diego, novio de Daniela Parra, quien confirmó que se están llevando a la práctica una serie de estrategias para que Héctor ‘N’ pueda salir de manera inmediata:

Ya está el amparo presentado, que es la carta final de todo lo que ha pasado. Ya está siendo revisado por los magistrados y solo tenemos que esperar respuesta. (...) Tenemos toda la fe puesta en que salga ileso. Diego Hopster, novio de Daniela Parra

Por último, el novio de Daniela hizo énfasis en que desean que el reencuentro padre-hija pueda darse en la gran final de MasterChef México 24/7, esperando que la influencer logre ese cometido:

Me encanta pensar en eso. Ese día va a ser de mucha lloradera, de festejar, de aventar flores para arriba, de agradecer y neta lo veo y lo espero con ansias. Diego Hopster

En comentarios las opiniones están divididas, algunos esperan que Daniela llegue a la gran final, pero otros tienen a otro chef como favorito.

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La producción planea llevarle a Daniela Parra a su papá, por eso no la han querido sacar del reality para transmitir todo el show y levantar el rating, no tengan duda q la harán ganadora aunque no se lo merezca.



Por cierto ella es la fav de Ventaneando.

Fraude!#MasterChefMx pic.twitter.com/oLTnVfGjj3 — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) July 22, 2026

¿Daniela Parra llegará a la final de MasterChef México 24/7?

La participación de Daniela Parra en MasterChef México 24/7 ha sido polémica desde un inicio, ya que se pensaba que esta temporada iba a ser de personas “desconocidas” o sin trayectoria en redes o medios.

Por otro lado, los rumores sobre Daniela en la final han sido reprobados por internautas y audiencia, ya que, en su opinión, no ha sido de las mejores cocineras:



“Debió haber salido desde hace semanas”,

"¿Neta esperan seriedad de este reality?” y,

“La tal Daniela no sabe cocinar”.

Pero así como hay comentarios negativos en su contra, también están quienes a ella y también a su familia:



“Dios te oiga y se cumpla todo”,

“Pues ojalá, para les de chorrillo a los haters de Daniela” y,

“Ojalá sí recupere su libertad”.

Mientras tanto, Daniela Parra también fue vinculada sentimentalmente con un compañero de MasterChef México 24/7, en una nueva polémica de la influencer.

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