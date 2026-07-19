Gaby Ramírez fue a la cárcel en medio de los cambios en ‘Sale el sol’, reportan, ¿Cuál es la razón?: VIDEO

Un nuevo escándalo se cierne sobre el matutino ‘Sale el sol’. Y es que, tras darse a conocer que habría supuestos cambios dentro del mismo, se reporta que, presuntamente, Gaby Ramírez, una de sus conductoras, habría ido a la cárcel. ¿La detuvieron? Esto se sabe.

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¿Por qué Gaby Ramírez fue a la cárcel? / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuáles son los supuestos cambios que habrá en ‘Sale el sol’?

Una fuente anónima contó para TVNotas que, presuntamente, se está gestando una reestructuración en ‘Sale el sol’. No solo habría cambios en la producción, sino que algunos conductores podrían estar en riesgo de perder su trabajo.

Supuestamente, Adrián Patiño dejaba su papel como productor del matutino. Su reemplazo sería Alejandra Luck, quien ya había estado en este puesto anteriormente. La razón es que los ejecutivos no estarían convencidos de las estrategias implementadas por Patiño para levantar el rating.

Al parecer, Luck planea darle una “refrescada” al programa y contratar a nuevos conductores. Los nombres que han sido propuestos son los de Karime Pindter, Jean Duverger y Aarón Mercury. En tanto que los presentadores que dejarían el proyecto son:

Joanna Vega-Biestro

Rafael Serdán

Kati Zaragoza

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial que corrobore esta información. No obstante, y según nuestra fuente, en los pasillos de Imagen Televisión se comenta que los cambios llegarían más pronto de lo que se cree.

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¿Quién sería despedido de ‘Sale el sol’? / Mezcalent/Redes sociales

¿Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’, fue detenida? La razón de su supuesta visita a la cárcel

En una emisión reciente de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani contó que, presuntamente, Gaby Ramírez asistió a una penitenciaría para dar shows. Incluso mostró el testimonio de un reo entrevistado por Saskia Niño de Rivera que confirmaría esto.

“Había una fiesta. El motivo es que la hija de…había cumplido años. No sé si era la hija de un político; no estoy muy seguro. Hace la fiesta y hasta manda traer a Gaby Ramírez. Estaba bien padre la fiesta. Fue dentro del penal de mujeres”, se escucha.

Tras enseñar el material, Ceriani reiteró que se trataba de la conductora de ‘Sale el sol’. Hizo esta aclaración debido a que hay dos Gaby Ramírez y muchas veces la gente se confunde.

No dio más detalles sobre el asunto. De igual forma, Ramírez no ha dicho nada que corrobore esto, por lo que todo queda en calidad de RUMOR hasta ahora.

Gaby Ramírez y los problemas legales que mantiene por su nombre

Desde hace algún tiempo, la conductora Gaby Ramírez y la actriz Gaby Ramírez están en una disputa legal por el nombre artístico de ‘Gaby Ramírez’. Hace poco, y según la histrión, ya hubo una resolución.

Según ella, tanto el “IMPI como el Indautor ya le dieron la razón”. Aseguró que ya está el proceso para que la presentadora de ‘Sale el sol’ deje de usar su nombre. Esta última sigue sin pronunciarse acerca del tema.

“Llevo 8 años en esta disputa porque es una marca registrada, el Gaby Ramírez, que yo ya lo llevo usando desde hace 28 años. Bendito sea Dios, a mí ya me dieron las instituciones gubernamentales, tanto el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) como el Indautor (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), la razón. Ahora nada más estamos en ese proceso para que ya ella lo deje de usar”, indicó.

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