Gaby Ramírez afirma que ganó el pleito por su nombre, ¿la conductora de Sale el Sol pierde la batalla legal?

La actriz Gaby Ramírez dio a conocer que concluyó el proceso legal relacionado con el uso de su nombre artístico y aseguró que la resolución fue favorable para ella. La famosa compartió detalles sobre este asunto, que durante algún tiempo la llevó a enfrentar un procedimiento jurídico contra Gaby Ramírez, conductora de Sale el sol.

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Gaby Ramírez reveló que ganó los derechos del nombre. / Redes sociales

¿Cómo empezó el pleito entre Gaby vs Gaby Ramírez?

Durante una conversación con TVNotas, Gaby Ramírez habló sobre el proceso legal relacionado con el uso de su nombre artístico y explicó que el procedimiento ha implicado una inversión económica considerable.

La actriz detalló que parte de los gastos corresponden a trámites notariales, revisión de documentación, expedientes y honorarios legales. “He gastado muchísimo. Se tiene que dar una fe de hechos ante el notario. Ellos se encargan de revisar todo, desde los papeles hasta la imagen”.

“Existe un archivo que lo avala. Son bastantes hojas de todo lo que he hecho y cada una de ellas cuesta. Sin olvidar que les he pagado a los abogados. Ya se imaginarán todo lo que es. Estoy a punto de acercarme al millón. Eso ya me está mermando demasiado. La economía está difícil. Afortunadamente, y bendito Dios, he tenido mucho trabajo, tanto en México como en EU. Soy una artista internacional. Tengo 27 años de carrera ininterrumpida”. Gaby Ramírez.

La conductora también señaló que, después de distintos intentos para resolver la situación por otras vías, considera que corresponde a las autoridades determinar el resultado del caso. En ese sentido, comentó que ha agotado diversas alternativas antes de continuar por la vía legal.

“Sé que ella es mucho más joven que yo y que, a veces, ven todo muy fácil o que existe un mal asesoramiento. Yo también fui joven. Cuando ya se tocaron varias puertas sin abrirse, es momento de llegar hasta las últimas consecuencias. El juez decidirá conforme a la ley”, dijo la actriz.

Además, Gaby aseguró que la coincidencia de nombres ha generado situaciones que han impactado su actividad profesional. Como ejemplo, relató un episodio relacionado con una posible contratación, en el que, según dijo, fue necesario aclarar su identidad y trayectoria.

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¿Qué pasó entre las dos Gaby Ramírez? La actriz habla sobre la resolución de su caso. / Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Ramírez sobre la batalla legal por su nombre?

En entrevista con Canal 6, Gaby Ramírez, quién fue atacada por un perro, habló sobre el proceso legal relacionado con el uso de su nombre artístico y explicó que se trata de una disputa que ha mantenido durante varios años.

La actriz señaló que el nombre “Gaby Ramírez” forma parte de una marca registrada que, según sus declaraciones, ha utilizado a lo largo de gran parte de su trayectoria profesional.

“Llevo 8 años en esta disputa porque es una marca registrada, el Gaby Ramírez, que yo ya lo llevo usando desde hace 28 años. Bendito sea Dios, a mí ya me dieron las instituciones gubernamentales, tanto el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) como el Indautor (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), la razón. Ahora nada más estamos en ese proceso para que ya ella lo deje de usar”. Gaby Ramírez.

Al referirse a la conductora de Sale el sol, Gaby Ramírez afirmó que anteriormente existieron conversaciones sobre el tema, aunque señaló que no se logró un acuerdo.

“Desde hace mucho tiempo ella me dijo: ‘Me vale’, siempre fue muy déspota”, relató al recordar uno de los intercambios que, según su versión, ocurrieron durante el conflicto por el uso del nombre artístico.

Al momento, la conductora de Sale el sol no se ha pronunciado con respecto a estas declaraciones. ¿Ya no podrá usar este nombre?

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Gaby Ramírez revela avances en el conflicto por su nombre con conductora de televisión de Sale el sol. / Luis Pérez y redes sociales

¿Quién es Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez es una actriz, conductora y presentadora mexicana nacida el 14 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera en televisión, teatro y eventos en vivo, participando en programas de entretenimiento, espacios de revista y distintas producciones dentro de la industria del espectáculo.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Gaby Ramírez ha mantenido actividad en proyectos dentro y fuera de México, colaborando en conducciones especiales, giras y producciones televisivas.

Con más de dos décadas de carrera profesional, Gaby Ramírez, quién tuvo un accidente, su nombre ha estado presente en diversos medios de comunicación, donde ha construido una trayectoria vinculada a la actuación y la conducción.

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