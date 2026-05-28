Perro ataca a “bebé” de Gaby Ramírez EN VIVO; el foro de Sale el sol entra en pánico: “¡Mi hijo!” VIDEO

El foro de Sale el sol terminó convertido en un auténtico caos luego de que un perro “atacara” al supuesto bebé de Gaby Ramírez durante una dinámica en vivo. El momento causó angustia entre los presentes, pues por unos segundos parecía que la mascota había reaccionado de manera agresiva contra un recién nacido. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando se reveló la verdad.

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Gaby Ramírez deja Sale el sol y da a conocer donde reaparecerá / Redes sociales

¿Perro ataca a un ‘bebé’ EN VIVO en ‘Sale el Sol’? El impactante momento que alarmó al foro

Un momento de tensión sacudió el foro de Sale el sol cuando, en plena transmisión y durante una dinámica en vivo, un perro aparentemente atacó al “bebé” de la conductora Gaby Ramírez. La escena parecía salida de una pesadilla: gritos, desesperación y un intento colectivo por detener al animal mientras el público no podía creer lo que estaba ocurriendo.

Todo sucedió durante la dinámica “¿Y ahora qué?”, donde los conductores debían improvisar situaciones a partir de papeles al azar. En ese contexto, Gaby Ramírez y su compañero Mau Mancera interpretaban a una familia que celebraba el bautizo de su “hijo”. La actuación marchaba con normalidad hasta que, de manera inesperada, un perro schnauzer apareció desde detrás de cámaras con correa incluida.

En cuestión de segundos, el animal se abalanzó directamente hacia Gaby y lo que parecía ser su bebé. Primero, el perro tomó la cobija, generando confusión en el set, pero después fue directamente por el “bebé”, provocando que todos entraran en pánico.

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Conductores de Sale el sol presentaban una dinámica. / IG

¿Qué pasó realmente con el bebé de Gaby Ramírez en ‘Sale el Sol’? El giro que nadie vio venir

Lo que en un inicio parecía un ataque real a un menor dio un giro que pocos esperaban. El “bebé” que Gaby Ramírez protegía no era un niño de verdad, sino un muñeco utilizado como parte de la dinámica del programa.

Aunque la tensión fue completamente genuina, sobre todo por la reacción inmediata de Gaby, el hecho de que se tratara de un bebé ficticio evitó que la situación pasara a mayores. Sin embargo, en el momento nadie tenía claro lo que estaba ocurriendo, lo que intensificó la angustia en el foro.

En el video captado por producción, se escucha claramente a la conductora gritar con desesperación: “¡mi bebé, mi hijo!”, lo que hizo pensar a muchos televidentes en internautas que no sabían el contexto que el peligro era real. Incluso se observa cómo varios integrantes del equipo intentan detener al perro por todos los medios posibles.

Finalmente, fue otro conductor quien logró retirar el muñeco de los dientes del animal, poniendo fin al caos momentáneo.

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Perro ataca a Gaby Ramírez / IG

¿De quién era la perrita que “atacó” al bebé de Gaby Ramírez EN VIVO en ‘Sale el Sol’?

Otro detalle que encendió la conversación es que el perro involucrado en el incidente no era ningún desconocido. Se trataba de Lola, la mascota de la propia Gaby Ramírez, lo que hizo aún más sorprendente la escena.

De acuerdo con lo que se pudo observar, Lola salió de backstage y se dirigió directamente hacia su dueña, aparentemente con actitud juguetona. Algunos interpretan que simplemente quería interactuar con el objeto, mientras que otros creen que pudo tratarse de un arranque de celos al ver la atención puesta en el “bebé”.

Aunque todo indica que el comportamiento del perro no tuvo intención agresiva, la forma en que se desarrollaron los hechos dio pie a múltiples interpretaciones y preocupaciones entre los espectadores, especialmente por lo que hubiera podido ocurrir si se tratara de un bebé real.



“Ese perro está mal, ya que si fuera un bebé de verdad, se ve que sí lo podría atacar.”

“Todo se parece a su dueño; está bien Lulu, como Gaby.”

“Jaja, ya que se quede Lola en el programa.”

“Lola no niega la cruz de su parroquia tóxica, como la mamá.”

Así fue como el perro de Gaby Ramírez atacó a su bebé: