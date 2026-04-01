Mauricio Mancera protagoniza pelea con fan y la exhibe ¡todo por criticarlo como conductor de Sale el sol!

El conductor Mauricio Mancera se colocó en el centro de la conversación digital luego de protagonizar un intercambio con una seguidora del programa Sale el sol. El hecho salió a la luz cuando el propio presentador compartió en sus historias de Instagram una serie de capturas de pantalla donde exhibió los mensajes que recibió en privado.

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Mauricio Mancera anuncia una triste muerte en sus redes sociales / Redes sociales

¿Por qué una seguidora de “Sale el sol” criticó a Mauricio Mancera?

El intercambio inició cuando una seguidora del programa le envió un mensaje a Mauricio Mancera directo en Instagram para expresar su inconformidad con su desempeño en pantalla. En el texto, la usuaria escribió:

“Te escribo porque cada vez que te veo en ‘Sale el sol’ me caes cada vez más mal. No eres gracioso, no eres agradable, no eres como lo que aparentas. Eres una persona engreída y, sobre todo, faltas el respeto”. Mensaje seguidora de Sale el sol

En el mismo mensaje, la persona hizo referencia a comentarios del conductor hacia su compañera Joanna Vega-Biestro, señalando:

“Me crispa que siempre estás diciéndole a Joanna Juana, y más porque lo dices de manera despectiva”. Mauricio Mancera

Además, la seguidora agregó que veía el programa por otros conductores como Paulina Mercado, Gustavo Adolfo Infante y Gaby Ramírez, y no por él:

“La verdad, veo ‘Sale el sol’ por tus compañeros que llevan mucho tiempo más que tú… pero por ti no. Ojalá que dejes de ser irrespetuoso, creído y querer ser siempre protagonista”. Mauricio Mancera

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Mauricio Mancera / Captura de pantalla

¿Qué respondió Mauricio Mancera tras los señalamientos de fan de Sale el sol?

Luego de recibir el mensaje, Mauricio Mancera decidió contestar directamente a la usuaria y posteriormente compartir la conversación en sus redes sociales. En la respuesta, el conductor expresó:

“Eres muy libre de sentir y querer a quien quieras. Sólo para que sepa, el viernes estuvo hasta las 2 a.m. con Juana y su familia porque, aunque tus prejuicios no te lo dejen (ver), nos queremos y caemos bien”. Mauricio Mancera

Asimismo, agregó un comentario sobre el contenido del mensaje recibido:

“Oye, y escribir todo ese choro sólo para decirle a alguien que te habla habla más de quien lo escribe que de quien lo recibe. Saludos y gracias por ver el programa”. Mauricio Mancera

Previo a difundir las capturas, el conductor publicó en sus historias una selfie acompañada del texto:

“¡Listo pa’ que el mundo me haga encabron*r!”. Mauricio Mancera

Minutos después, compartió otra historia en la que escribió: “Ya empezamos”.

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Mauricio Mancera / Captura de pantalla

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera es un conductor de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en Ciudad de México, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en Veracruz. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón, donde se graduó en 2006, y comenzó su carrera en medios como locutor en proyectos universitarios antes de dar el salto a la televisión.

Sus primeros pasos en la pantalla se dieron en TV Azteca Veracruz, donde condujo el programa “Momento Rojo”. Posteriormente se integró a formatos matutinos como “Chiflando y aplaudiendo” y más tarde a “Venga la alegría”, donde amplió su presencia como conductor en televisión nacional.

Además de su trabajo en televisión, también ha incursionado en teatro, por ejemplo, en la obra “Vaselina” y en formatos de entretenimiento en distintas plataformas. Actualmente, forma parte del elenco del programa matutino Sale el sol, donde se desempeña como uno de los conductores.

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