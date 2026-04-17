Mauricio Mancera denuncia amenazas de muerte y hace contundente suplica en redes: “Me pueden ayudar” | FOTO

Mauricio Mancera provocó preocupación al revelar que es víctima de amenazas, esto luego de que dio a conocer que estuvo a punto de pisar la cárcel, ¿qué pasó y qué dijo el conductor de Sale el sol? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Paul Stanley pierde la paciencia en ‘Hoy’ y así reaccionan sus compañeros ¡Se enojó en vivo! VIDEO

Mauricio Mancera dio a conocer que es amenazado. / Redes sociales

¿Mauricio Mancera estuvo preso?

En entrevista con Yordi Rosado, el conductor Mauricio Mancera relató que fue de misionero a Mozambique, donde vivió un momento complicado relacionado con su situación migratoria, el cual lo puso cerca de enfrentar consecuencias legales. Según explicó, todo ocurrió sin que él se diera cuenta, tras realizar un viaje fuera del país y regresar en condiciones poco convencionales.

“Casi me deportan de Mozambique porque mi visa era de una entrada y yo en dos semanas que tuve de vacaciones me fui a Tanzania y Malaui. Cuando regreso a Mozambique, regresé cruzando en una canoa, con dos personas remando y yo sacando el agua de la canoa, me sellan en una mesa como de plástico de playa”, dijo Mancera.

Tiempo después, al revisar sus documentos, la situación salió a la luz cuando “la organización danesa me pide mis papeles y me dicen: ‘Mauricio, estás aquí de ilegal’. Y yo: ‘¿Cómo?’. ‘Tu visa era de una entrada y ya tienes dos… esto es cárcel’”, relató, señalando que en ese momento tampoco contaba con apoyo cercano de autoridades mexicanas, lo que complicó aún más el panorama.

No te pierdas: Conductores de Cuéntamelo ya! revelan por fin si tienen romance tras apasionado beso: ¿Lo confirmaron?

Amenazas contra Mauricio Mancera: el conductor expone la situación. / Instagram: @maumancera

¿Mauricio Mancera es amenazado de muerte?

Mauricio Mancera usó sus redes sociales para denunciar que es víctima de amenazas de muerte, por lo que pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) para salvaguardar su integridad física.

El conductor mostró que el mensaje le llegó por correo electrónico de un supuesto usuario identificado como Jesús Díaz el jueves 16 de abril, donde le decían:

“Mauricio Almadita Mancer: Es necesario que sepas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eres ya a corta edad un fósil y debes adquirir entierro en piedra, ya suicidarte, no nos sirves. El Jefe. Bang. JDT”. Correo electrónico para Mauricio Mancera.

Ante esto, Mauricio Mancera escribió: “Buenas tardes, SSCCDMX, estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor”, sin que hasta el momento diera más detalles de los mensajes ni de quién podría estarlos mandando.

Al momento, no ha dado actualización sobre esta terrible situación. No obstante, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo por esta terrible situación.

No te pierdas: Ulises de la Torre, tras ser visto trabajando en taquería, reaparece en Sale el sol: ¿Se integra como conductor?

Denuncia de amenazas: Mauricio Mancera revela lo que está viviendo. / Instagram: @maumancera

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera es un presentador de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Durante su infancia y juventud residió en Veracruz, donde vivió desde los cinco hasta los 22 años. En ese estado cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón, institución en la que obtuvo su título profesional en 2006, dando inicio formal a su camino en los medios de comunicación.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la radio universitaria, donde fue locutor de los programas Sal, chile y limón y S.A. de U.C.C. dentro del Sistema de Radio Circuito Universitario. En Veracruz participó en el proyecto Azteca te busca, una iniciativa de TV Azteca para descubrir nuevos conductores, en la que llegó a la etapa final. Tras la suspensión del proyecto, viajó a Europa y posteriormente regresó a México al retomarse el casting. En esos años también colaboró en el lanzamiento del periódico Imagen de Veracruz en la sección cultural y se convirtió en conductor principal del programa Momento Rojo, transmitido por TV Azteca Veracruz en 2004.

A partir de 2007, Mancera se integró a distintos espacios de televisión nacional como:



Chiflando y aplaudiendo

Un gran día

Venga la alegría, programa al que regresó tras realizar trabajo voluntario en el extranjero en un proyecto humanitario.

En 2014 participó en la obra teatral Vaselina, donde interpretó a Ricky Rockero, y ese mismo año condujo El Hormiguero MX en Azteca 7. Más adelante debutó en Comedy Central Latinoamérica con Bloopers y, en 2018, se incorporó a Televisa como conductor de Hoy y Miembros al Aire, etapas que concluyeron entre 2019 y 2021. Recientemente participó como conductor de Enamorándonos en Imagen TV.

No te pierdas: ¿Facundo cancela la boda con Delia García? Revela que no se volvería a casar por la iglesia: VIDEO