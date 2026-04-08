Paul Stanley pierde la paciencia en ‘Hoy’ y así reaccionan sus compañeros ¡Se enojó en vivo! VIDEO

Paul Stanley vivió un incómodo momento en el programa Hoy con Raúl Araiza, uno de los conductores principales del matutino, ¿qué pasó y por qué reaccionó así el hijo de Paco Stanley? Te contamos todos los detalles.

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Paul Stanley se enoja en Hoy y pide detener todo en plena transmisión. / Foto: FB/Paul Stanley

¿Qué pasó con Paul Stanley en el programa Hoy?

Los conductores Paul Stanley y Raúl Araiza han mantenido una dinámica constante de bromas dentro del matutino Hoy, donde suelen interactuar con juegos y retos durante las transmisiones en vivo. Estas situaciones forman parte del contenido que comparten frente a la audiencia.

En una de las emisiones recientes, Araiza solicitó que se pusiera el tema “El gallinazo”, una canción que fue popularizada por Mario Bezares, conocido como ‘Mayito', junto a Paco Stanley en la década de los noventa dentro del programa ¡Pácatelas!, lo que provocó una reacción inesperada en el hijo del conductor de Hoy.

El baile al que hace referencia la canción consiste en una serie de movimientos rítmicos que se realizan en posición agachada, simulando el desplazamiento de un ave. Entre los pasos se incluyen secuencias conocidas como “suelo”, “patito” y “pompa”, que forman parte de la coreografía asociada a este tema.

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Paul Stanley y Raúl Araiza protagonizan diversas bromas en Hoy. / Redes sociales

¿Qué dijo Paul Stanley en Hoy?

En una de las dinámicas recientes del matutino Hoy, los conductores Paul Stanley y Raúl Araiza volvieron a protagonizar un momento durante la transmisión en vivo. Todo ocurrió cuando comenzó a sonar “El gallinazo”, tema asociado a Mario Bezares y Paco Stanley, lo que generó distintas reacciones en el foro.

Mientras algunos de sus compañeros, como Galilea Montijo y Nicola Porcella, reaccionaban entre risas junto a Araiza, Paul Stanley pidió que detuvieran la música. “Ey, orden”, gritaba enérgico el conductor y aparentemente perdió la paciencia, mientras manoteaba y dejaba su lugar para acercarse a la cámara y pedir que detuvieran la canción.

La situación siguió así por unos momentos, pero posteriormente tras tomarlo como una broma, Paul Stanley regresó a su lugar y la dinámica volvió a la normalidad.

Paul Stanley se enojó en Hoy. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mario Bezares y Paul Stanley?

La relación entre Paul Stanley y Mario Bezares estuvo marcada durante años por la distancia, en un contexto que se remonta al asesinato de Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado al salir de un restaurante en la Ciudad de México, hecho que generó una amplia cobertura mediática. En ese momento, Bezares se encontraba en el lugar y posteriormente fue señalado dentro de las investigaciones, en las que se contemplaron distintas líneas, aunque más tarde fue declarado inocente en 2001 por falta de pruebas.

Con el paso del tiempo, ambos coincidieron nuevamente en el ámbito público cuando Bezares participó en la segunda temporada del reality La casa de los famosos México en 2024, donde resultó ganador, ahí hubo un acercamiento y limaron asperezas y todo terminó con un abrazo entre lárgrimas en Hoy, donde ‘Mayito’ le dijo “Eres parte de mi vida”.

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¿Quién es Paul Stanley?

Paul Stanley es un actor y conductor mexicano nacido el 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Es hijo del conductor Paco Stanley y desde temprana edad mostró interés por la actuación, participando en obras de teatro. Se formó profesionalmente en actuación en Televisa con Patricia Reyes Spíndola, lo que marcó el inicio de su preparación artística.

Comenzó su carrera en el teatro con montajes como No puedo y Pinocho, para después dar el salto a la televisión en 2008 con la serie Central de abasto. Posteriormente participó en telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña y Un refugio para el amor, donde interpretó distintos personajes dentro de la ficción televisiva.

Además de su trabajo como actor, ha desarrollado una trayectoria como conductor en programas de entretenimiento. Forma parte del matutino Hoy y ha participado en emisiones como ¡Cuéntamelo ya! y Sábado gigante, donde colaboró junto a Don Francisco. También ha estado en proyectos como Amor-didas y en 2023 participó en el reality show La casa de los famosos México.

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