Ulises de la Torre pasó de conductor a taquero gourmet; ¡ya sabemos por qué dejó la TV y puso su negocio!

En los últimos días, el actor y conductor Ulises de la Torre se viralizó en redes debido a que fue captado atendiendo una taquería. Algunos pensaron que enfrenta una situación económica complicada; sin embargo, platicamos con él y nos contó que decidió emprender y atender su propio negocio tras quedar fuera de Expreso de la mañana, con la intención de probarse en una nueva faceta.

“Tras 14 años en Expreso de la mañana, hubo cambios administrativos y, lamentablemente, tocó salir. Tomaron la decisión de incorporar a un nuevo elenco”. Ulises de la Torre

El conductor recibió la noticia como agua helada, ya que de un momento a otro lo descartaron: “Todo lo que empieza acaba, y en algún momento tenía que terminar este programa para mí. No fue una noticia agradable, porque me cayó de sopetón. Me lo dijeron de forma repentina y sin previo aviso. Fue abrupto y fuerte”, indicó.

Ulises de la Torre / Redes sociales

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¿Por qué Ulises de la Torre puso su taquería?

De acuerdo con sus declaraciones, le salía caro a la empresa, y por ello decidieron prescindir de sus servicios: “La razón que me dieron fue que ya no tenían dinero para pagarme. Tuvieron que contratar a otros conductores que seguramente cobran menos. Eso me sirvió para salir de mi zona de confort. Ahora tengo mi negocio y próximamente saldrá mi pódcast informativo con tintes de entretenimiento”, expresó Ulises de la Torre.

Ulises quedó con un mal sabor de boca: “Fue un proceso difícil y nostálgico. Sentí mucha tristeza y decepción por la manera en la que se dieron las cosas. No hubo una despedida como tal. No me dijeron: ‘Gracias, Ulises, por tantos años que estuviste aquí’. De repente cambiaron. Fue un momento muy tajante. Nadie es indispensable. Lo viví en carne propia”, resaltó.

Le respondió a quienes se han dirigido a él de forma despectiva por abrir un negocio de tacos: “No se minimiza ningún trabajo. Poner una taquería con este perfil me hace sentir muy orgulloso. No me estoy denigrando. Ahí está mi carrera y seguirá por mucho tiempo. Tiene 2 meses que salí del programa, no tengo 3 años sin proyectos como se ha dicho. No me lo tomo personal. No me pierdo en cosas malas o turbias, vicios o en la ociosidad”, manifestó.

Considera que su negocio es una nueva faceta y un nuevo reto de vida: “Han salido cosas en las redes sociales que dicen: ‘De los foros y galán de telenovelas a taquero’. Con mucho orgullo y dignidad les doy las gracias por difundir mi negocio. Ha sido un camino laborioso, pero satisfactorio. Eso no quiere decir que me alejaré de las pantallas. Solo que ahorita estamos en este emprendimiento”.

“Quiero aclarar que estoy emprendiendo y no le estoy dando un giro a mi vida. No dejaré de actuar, ni los escenarios. Este negocio lo hice con mis ahorros y con una planeación financiera”.

Ulises de la Torre / Alejandro Isunza, redes socIales e IG @udelatorre_b, @cuentaMeloyaoF

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¿Cómo fue que Ulises de la Torre construyó su taquería?

Volver realidad esta meta le tomó varios años e incluso compartió el significado del nombre de sus tacos: “Me tardé de 2 a 3 años en materializar este bonito sueño. Me ha gustado la reacción de la gente. Llamar al negocio ‘Los igualados’ es una forma de romper el hielo con los clientes. Es padre decirles: ‘¿Cuántos vas a querer, igualado?’ (ríe)”.

De la Torre explicó el motivo por el que sus tacos hacen la diferencia frente a la competencia. “‘Los igualados’ son tacos de barbacoa de picaña. ¿De dónde viene la picaña? Es la tapa de aguayón (corte de carne de res). Se vende mucho en las espadas brasileñas. Se cocina en casa y luego la traemos al negocio. Se hace muy rico. Es grasoso, pero jugoso y delicioso. Es especial, tengo mi receta secreta con tortilla de harina y de maíz. Además, pienso incluir flautas, gorditas, tortas y tostaditas de barbacoa de picaña”.

“No tomé un curso como tal, pero sí leí mucho sobre el tipo de carbón y la carne. La picaña se puede hacer en cortes, barbacoa o espadas. Me enfoqué en la barbacoa. Estuve a prueba y error. Hago para fiestas, reuniones, eventos y hay hasta para llevar”. Ulises de la Torre

Parte de sus ahorros los invirtió en comprar todo lo necesario para hacer su negocio más completo. “Tuve que invertir en el refrigerador, el local, los ingredientes y todo lo necesario para dar un mejor servicio. Me encanta cocinar la barbacoa de picaña, encender el carbón, sellar la carne y dejarla 9 horas en el asador. Es como una terapia”.

Los consumidores han chuleado sus salsas, que le dan el toque de sus tacos: “Tenemos 4 tipos de salsas: Hay de cilantro, habanero, chile ancho y guacamole. Se hacen en casa. Tenemos una sazón interesante”.

Para concluir, habló sobre sus planes a futuro: “Es un poco elevado el precio (de los tacos), pero es porque la carne cuesta más. Sin embargo, tampoco es caro. En una tanda me aviento 14 kilos y 9 horas en hacerlo. Mi tirada es tener varios puntos de venta”.

Ulises de la Torre / Alejandro Isunza, redes socIales e IG @udelatorre_b, @cuentaMeloyaoF

¿Quién es Ulises de la Torre?

Ha sido parte de las telenovelas: Soñadoras, Locura de amor, Código postal, Miss XV, Corona de lágrimas y 3 familias.

Lo hemos visto en las series: Mujer, casos de la vida real, El privilegio de mandar, La parodia, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Durmiendo con mi jefe, entre otras.

Condujo: De poca, Viva la mañana, Expreso de la mañana y Cuéntamelo ya... al fin (actual).

Cuenta con 16.9 mil seguidores en Instagram.

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