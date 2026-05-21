Paco de la O y su novia explotan y rompen el silencio tras acusaciones en su contra: “Dejen de mentir” VIDEO

La pareja y Paco de la O rompieron el silencio luego de los señalamientos en contra del actor relacionados con presuntas conductas violentas y tras los rumores de que estaba secuestrado y que ella era quién supuestamente le llevaba jovencitas a su casa, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Nicola Porcella está de luto y conmueve con mensaje tras pérdida: “Nos dejas un gran vacío” | FOTOS

Novia de Paco de la O habla de acusaciones y defiende su relación. / Redes sociales

¿De qué acusan a Paco de la O?

Paco de la O protagonizó una polémica, luego de que su exesposa Gaby Platas habló sobre las presuntas situaciones de violencia que, según relató, vivió durante el tiempo que estuvieron casados. En una entrevista con Shanik Berman, la actriz aseguró que decidió profundizar en episodios que no había contado públicamente y que ocurrieron a lo largo de su relación de 10 años con el actor.

La integrante de Me caigo de risa aseguró que enfrentó distintos episodios de agresiones físicas y amenazas mientras estuvo con Paco de la O. “Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó (...). Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales”, declaró la actriz al hablar sobre las experiencias que habría atravesado durante su matrimonio.

Las declaraciones de Gaby Platas surgieron después de que Malu Carreras, también expareja del actor, informó que tomó acciones legales contra una expareja por presunta violencia física y psicológica. Tras ello, Platas expresó públicamente su apoyo a la actriz y señaló que también habría vivido amenazas y situaciones similares durante el tiempo que mantuvo una relación con Paco de la O.

No te pierdas: Caso de Vadhir Derbez da un nuevo giro: ¡Pistas arrojan dato importante en la denuncia por presunto abuso!

Paco de la O enfrenta problemas legales con Malu Carreras y Gaby Platas. / Foto: Redes sociales

¿De qué acusan a la novia de Paco de la O?

Anteriormente Javier Ceriani compartió una serie de señalamientos sobre la vida personal del actor Paco de la O y una presunta situación ocurrida dentro de un departamento donde, según dijo, habría permanecido durante varios días. En su programa, el conductor aseguró que Paco mantiene una relación con una mujer identificada como Ileana, a quien señaló como una persona cercana al actor y parte importante del entorno en el que supuestamente se desarrollaron los hechos.

“No es solo Ileana su novia, sino también su supuesta dealer”, declaró Ceriani, quien además aseguró que la mujer presuntamente le proporcionaba sustancias y organizaba reuniones dentro del inmueble. Más adelante agregó: “Ileana le habría llevado a este búnker del placer donde estaría secuestrado Paco de la O… supuesta y alegadamente (lleva) 3 días sin dormir, consumiendo whisky, dulcecitos, cigarros y con muchas mujeres pasando por ese departamento”.

En otro momento de la transmisión, el periodista afirmó que dentro del departamento presuntamente había mujeres jóvenes y señaló que el actor se encontraba en un estado inconveniente. “Lo tiene esta novia en la fiesta y con mujeres para tenerlo entretenido y controlado”, comentó Ceriani mientras mostraba imágenes del lugar que, según él, estaría relacionado con Paco de la O.

También aseguró que hubo un altercado después de que la novia del actor presuntamente encontrara sustancias y a varias mujeres dentro del inmueble.

Asimismo, Javier Ceriani lanzó acusaciones más delicadas relacionadas con presuntas agresiones físicas contra Ileana y una joven identificada como Paola. “Supuestamente agredió a Ileana y había una chica de nombre Paola, de 15 años, a quien llevaban a prostituirse. Él estaba tan enojado que golpeó a Ileana y a Paola de manera brutal y las mordió”, expresó el conductor argentino, quien también aseguró que dentro del departamento había rastros de violencia y daños físicos tras el supuesto incidente.

No te pierdas: La casa de Eugenio Derbez está llena de ¡lujo y espacios enormes! Revelan VIDEO tras polémica por su fortuna

Novia de Paco de la O sale en su defensa tras escándalo. / Redes sociales

¿Qué dijo la novia de Paco de la O sobre el actor?

La novia de Paco de la O, identificada como Ileana, decidió hablar en una entrevista con Transformalia con Raúl Rodríguez después de las acusaciones y señalamientos contra el actor. En sus declaraciones, aseguró que la situación ha impactado distintos aspectos de su vida cotidiana y explicó que muchas personas la han señalado debido a la exposición mediática que rodea actualmente al actor.

“Me costaba trabajo ir a la tienda a pedir prestado y que me vieran raro las personas en el súper porque como Paco es una figura pública y a mí nadie me conoce, creo que mucha gente pensaba o piensa que es verdad lo que se dice y pues a nivel emocional me duele. Yo no soy proxeneta ni soy nada de lo que dicen y sé la persona con la que estoy”, expresó Ileana al hablar sobre las versiones difundidas en su contra.

Durante su mensaje, la mujer también explicó que no tenía pensado dar declaraciones públicas, pero consideró necesario fijar una postura tras verse involucrada en la polémica. Según comentó, decidió hablar para responder a las acusaciones y defender su relación con Paco de la O, dejando claro que ella ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

“Yo no pedí foco. No es más, yo ni siquiera subo fotos con él porque mi privacidad y mi vida íntima es mía y yo lo amo”, declaró. Más adelante también se refirió a las ex parejas del actor y agregó: “Yo las invito a que asuman y que sanen lo que no han cerrado, que digan lo que sienten si eso las va a ayudar, pero que dejen de mentir”. Novia de Paco de la O.

Ante esto, Paco de la O relató qué rompería el silencio porque hasta el momento no existe ninguna orden que se lo impida, por lo que pidió que comprueben las acusaciones en su contra.

“Voy a hablar porque mí no me ha llegado ni una orden de restricción; se acabó la fiesta, que comprueben”, dijo el actor.

Respecto a sus exparejas, aunque no dio nombres, sí mencionó que “una de ellas tiene trastorno obsesivo compulsivo, lo tiene, yo lo viví yo se lo quité y ayude a quitárselo. Una de ellas tiene problemas importantes de razonamiento”.

“Entonces, si vas a denunciar de esta manera, vámonos a los periciales fui a muchísimos análisis periciales y ellas nunca llegaron, todo (salió) bien”, reiteró el conductor.

Paco de la O se mantiene en medio de las polémicas mientras los procesos legales en su contra siguen en curso.

No te pierdas: ¿A Luis Roberto Guzmán le ganó la necesidad? El actor confiesa razones para volver a las telenovelas

P