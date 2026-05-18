Actor de ‘Como dice el dicho’ y ‘La casa de las flores’ será papá, pero sufre por falta de trabajo: “Voy a ver”

Aunque estudió actuación, a Gary Centeno la vida lo ha llevado a destacar en los realities: Se convirtió en el protagonista de 2 ediciones de Survivor, en Top chef VIP llegó a la semifinal, y apenas en diciembre del año pasado ganó La isla.

Gary Centeno / Alejandro Isunza, IG @telemundorealItIes, @garycenteno y @lorenadelcast

¿El actor Gary Centeno no tiene trabajo actualmente?

Tras estas participaciones Gary Centeno pensó que se le abrirían las puertas del trabajo, pero lamentablemente no ha sido así: “Ha sido un poco difícil. Hice 5 castings y en ninguno quedé. Ya sabemos cómo es esta carrera, pero sé que Dios tiene algo preparado para mí. Los castings fueron para Televisa, Telemundo y 3 para plataformas como Netflix y Prime”.

“A veces siento que a la primera no encajo y no sé qué ha pasado. La única telenovela en la que he estado fue Eternamente amándonos, pero yo sigo preparándome. De hecho, me acabo de meter hace un par de semanas a un curso de actuación”.

Aunque estudió Artes escénicas por 3 años antes de iniciar su carrera como actor, quiere seguir preparándose para que lo acepten en los castings. “Para mí crecer como actor es seguir aprendiendo. La gente que dice: ‘Yo ya soy el mejor’ está mal parada. Entonces, ahorita estoy aprovechando para seguirme entrenando, y ya llegará el momento”.

Te puede interesar: Survivor México: Fharid confesó que el jugador más falso ha sido… ¡Gary Centeno!

Gary Centeno actualmente en Afterglow / Alejandro Isunza, IG @telemundorealItIes, @garycenteno y @lorenadelcast

¿Gary Centeno sigue preparándose como actor?

Gary Centeno dio más detalles del curso de actuación al que asistió: “Fue con un director muy prestigiado, Diego del Río, que ha ganado el Ariel. Lo tomé para volver a conectar con la carrera, porque estaba bajoneado por los castings que hice y donde no quedé. Es más, ahí estuve con Marimar Vega, que hasta me preguntó sobre los realities. Imagínate, una actriz tan consagrada como ella diciéndome: ‘Yo no entraría, pero sí los veo’”.

Gary siente que, de repente, ya los productores lo dejaron de ver como actor para catalogarlo como concursante: “Eso es un poco difícil, porque todos los humanos tenemos ego, y ese es muy bueno cuando es bien usado, pero el ego del actor choca mucho con los realities”.

“Cuando hice los primeros, dije: ‘Uta, ¿para qué voy a hacer esto? No estudié artes escénicas para estar en un reality, pero es lo de hoy. Aunque sí me han encasillado algunos productores y directores. Ahora no me castigo como antes. Me daba de latigazos diciendo: ‘Pinch* reality, ya no vuelvo a hacer ninguno, porque ya no me van a llamar como actor’”.

Lee: Exconductor de ‘Al extremo’ estafó a varios famosos: Anette Michel, Anette Cuburu, Gary Centeno y otros

Gary Centeno y sus últimos proyectos / Alejandro Isunza, IG @telemundorealItIes, @garycenteno y @lorenadelcast

¿Cuándo anunció Gary Centeno que se convertirá en padre por segunda ocasión?

Apenas hace 1 mes Gary Centeno anunció, junto con su esposa, la actriz Lorena del Castillo, que serán papás por segunda ocasión, y la presión de esos gastos más sus deseos de salir adelante lo motivan. “Estoy buscando la chuleta... Y si no sale, voy a ver de qué manera hago yo mis propios proyectos”.

Para generar ingresos, nos contó lo que le ha ayudado en estos meses. “Me encuentro alternando funciones en la obra Afterglow y tengo una línea de trajes de baño para caballeros que va creciendo poco a poco”.

Finalmente, a finales del año pasado estuvo muy delicado de salud, ya que fue hospitalizado de emergencia por un agresivo virus. Al respecto, nos contó: “Me dio bronquitis. Agarré una bacteria en República Dominicana. Me prohibieron fumar de por vida. Mi esposa decía: ‘Ya se me va’. Ella sí creyó que no la iba a librar, porque es muy miedosa en ese tema de las enfermedades”.

Tal vez te interese: Survivor México: Anuncian a los exparticipantes que volverán al reality en la nueva temporada

Gary Centeno y Lorena del Castillo serán padres / Alejandro Isunza, IG @telemundorealItIes, @garycenteno y @lorenadelcast

¿Quién es Gary Centeno y cuál es su trayectoria?

Es originario de Costa Rica, donde inició su carrera. Hace 15 años llegó a México para trabajar.

Como actor lo hemos visto en series, programas y telenovelas, entre ellos: La casa de las flores , Como dice el dicho , Te presento a mi novio , Eternamente amándonos , La jefa y Cómplices .

, , , , y . Actualmente forma parte de la obra de teatro erótica Afterglow .

. Ha destacado en realities: En 2 ediciones de Survivor México, Top chef VIP, Todos a bailar de TV Azteca, y La isla de Telemundo. En los 2 últimos se coronó como ganador.

Ojo: Afterglow: Angélica María amadrinó las 200 representaciones de la considerada “obra más fuerte del mundo”

Gary Centeno fue hospitalizado tras ganar “La isla: desafío extremo” por virus. / Redes sociales

¿Cuál sera el próximo proyecto de Gary Centeno?

Al cierre de esta edición se hizo público que Gary Centeno fue contratado para una micronovela mundialista llamada Falso 9, protagonizada por José Ron que se estrenará en TUDN.

El proyecto es muy corto ya que solo son 11 capítulos de 2 minutos cada uno, y Gary grabó su pequeña participación en muy pocos días, pero espera que con esto cambie su suerte y sea más aceptado en otros proyectos.

Podría interesarte: Termina la aventura para Gary Centeno en Survivor México

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.