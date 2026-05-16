Luis Felipe Tovar al borde de la muerte en plena calle: ¡Así fue el momento! “Yo quiero morir en mi cama”

El actor mexicano Luis Felipe Tovar, uno de los rostros más conocidos de la escena nacional, vivió un tenso momento, luego de que en plena calle estuviera a punto de morir. Su experiencia, causó sorpresa y preocupación entre sus seguidores. ¿Qué le pasó?

Luis Felipe Tovar / Redes sociales

¿Por qué el actor Luis Felipe Tovar estuvo a punto de morir?

Todo sucedió en el 2022, cuando en una entrevista para el programa Hoy, Luis Fernando Tovar confesó que estuvo a punto de ser atropellado mientras intentaba recuperar uno de sus audífonos, situación que lo dejó profundamente impactado:

El otro día me iban a atropellar y quedé espantadísimo, lo que pasa es que se me cayó un audífono y por ir a buscar el audífono me iban a atropellar. Luis Felipe Tovar

En aquel momento, el actor formaba parte del elenco de la telenovela Mi fortuna es amarte, producción que se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de la televisión mexicana.

La experiencia lo dejó muy afectado emocionalmente, pues aseguró que fue consciente de lo frágil que puede ser la vida. A raíz de ello, señaló que ahora intenta disfrutar mucho más cada oportunidad que tiene, especialmente arriba del escenario, lugar donde asegura entregar siempre lo mejor de sí mismo.

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Luis Felipe Tovar, actor mexicano / Redes sociales

¿Luis Felipe Tovar reveló detalles sobre cómo desea morir?

Durante la conversación en el matutino, Luis Felipe Tovar explicó que todo ocurrió de manera inesperada. Pero lo que causó debate fue que habló abiertamente del día en que muera.

Aunque admitió que no le gusta pensar demasiado en la muerte, confesó que le gustaría partir de manera tranquila y acompañado de las personas que ama:

“ Yo quiero morir en mi cama, rodeado de la gente que me ama ”, declaró.

Por otro lado el actor afirmó que mientras tenga vida, el dará todo en el escenario, pues agradece la oportunidad de seguir trabajando:

Yo valoro mucho la vida, cada que salgo al escenario es para mí una oportunidad más, siempre doy lo mejor de mi mismo, dejo el alma en el escenario. Luis Felipe Tovar en Hoy

El actor sigue trabajando, formando parte de diversas obras teatrales, convertido en uno de los actores más conocidos a nivel nacional.

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El actor Luis Felipe Tovar / Infobae

¿Cuál es la trayectoria de Luis Felipe Tovar?

Luis Felipe Tovar cuenta con una sólida trayectoria dentro del cine, el teatro y la televisión mexicana. Antes de llegar a la pantalla chica ya tenía cerca de dos décadas de experiencia artística, consolidándose como uno de los actores más respetados del medio.

Aunque inició su carrera principalmente sobre los escenarios y en el cine, posteriormente dio el salto a la televisión, medio en el que alcanzó gran popularidad gracias a sus actuaciones en telenovelas y series.

Entre las producciones más destacadas de Luis Felipe Tovar se encuentran:

Telenovelas:

Mi fortuna es amarte ,

, Amor real ,

, Clase 406 ,

, Destilando amor ,

, Corazón indomable ,

, Hasta el fin del mundo, entre otras.

Series y programas de televisión:

Mujer, casos de la vida real,

La rosa de Guadalupe ,

, Como dice el dicho ,

, El encanto del águila ,

, Capadocia, entre otras.

Películas:

Cronos ,

, El callejón de los milagros ,

, Cilantro y perejil ,

, Todo el poder, etc.

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