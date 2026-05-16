Brandon Peniche desata suspiros con FOTO que deja poco a la imaginación, ¡más fuerte que nunca, puro músculo!

Brandon Peniche desató suspiros entre sus seguidores luego de que se diera a conocer una de las fotografías oficiales de su próximo proyecto en la pantalla chica: Hermanos coraje.

Hermanos coraje es una producción de José Alberto Castro, quien anteriormente ha dirigido éxitos como La que no podía amar y Corona de lágrimas, por lo que su próximo proyecto ya está dando de qué hablar desde antes de su estreno.

Brandon Peniche se prepara para su próximo proyecto. / IG: @penichebrandon

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¿Cómo es la foto de Brandon Peniche que desató suspiros?

En la imagen difundida en redes sociales se puede observar al actor personificado con su nuevo personaje, pero el detalle que llama la atención es que aparece sin playera y mostrando una ¡tremenda musculatura!

Brandon Peniche recibió muy buenos comentarios de sus seguidoras con tan solo lucir un sombrero y pantalón negro. Ahora, diversos internautas ya esperan con ansias el estreno del melodrama.

No es la primera vez que el actor genera suspiros entre sus fans, pues continuamente su carisma y faceta como papá generan una reacción positiva entre usuarias, quienes recientemente también lo apoyaron en el melodrama Doménica Montero.

Brandon Peniche desata suspiros. / IG: @penichebrandon

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¿De qué tratará Hermanos coraje, telenovela que protagoniza Brandon Peniche?

Además de Brandon Peniche, el protagónico también está a cargo de Emmanuel Palomares y Emilio Osorio, mientras que en la parte femenina destaca la actriz Sofía Castro.

De acuerdo con el productor, la historia mostrará la lucha de tres hermanos por el amor de una mujer, la cual se desarrolla fuera de México.

Al igual que otros melodramas, no todo será color de rosa, pues en la parte de los villanos destacan los nombres de Sergio Goyri y Paty Navidad, quien vuelve a los melodramas después de años ausente.

“La historia son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y, aparte, tienen problemas con el vecino, y ese vecino es el papá de esa mujer. El punto que a mí más me provocaba era meterme en una historia quizás de un lado un poco más masculino”, contó el productor.

Brandon Peniche y la foto que desató suspiros. / IG: @penichebrandon

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¿Quiénes conforman el elenco de Hermanos coraje?

Además de la actuación de Brandon Peniche, el melodrama está dando de qué hablar desde antes de su estreno debido a la participación de Mar Contreras y Dalilah Polanco, finalistas de la última temporada de La casa de los famosos México.

Sin embargo, dentro del elenco también destacan nombres como:



Raúl Araiza

Daniela Martínez

Iván Arana

Claudia Bouza

Mar Bonnelly

Claudia Zepeda

Minnie West

Graco Sendel

Arantza Ruiz

Foto de Brandon Peniche que desató suspiros:

La foto de Brandon Peniche que desató suspiros. / Redes sociales.

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