Eugenio Derbez lanza burla a fan que le hizo una tierna solicitud: ¡Redes explotan contra el actor! VIDEO

Mientras sigue la polémica en torno a Vadhir Derbez, es ahora su padre, Eugenio Derbez, quien ha vuelto a la conversación digital, luego de la respuesta que el actor le hizo a una fan. El momento ya es viral, y muchos lanzaron fuertes críticas al también comediante.

Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Por qué acusan a Eugenio Derbez de hacerle grosería a fan?

Todo sucedió en la cuenta oficial de Instagram de Eugenio Derbez cuando el actor mexicano respondió a una solicitud de un seguidor. El fan del actor puso el siguiente mensaje:

“ Qué probabilidad hay que mi actor favorito, o sea usted, me siga ”, se lee en el mensaje.

La pregunta parecía totalmente alejada de una mala intención, pero las críticas contra Eugenio vinieron con su respuesta, pues lo tacharon de “grosero” y con “falta de empatía”:

Qué probabilidad hay... ninguna. Pero si lo que quieres es que te siga alguien, cómprate un perrito, cómprate un perrito y seguro te sigue. Eugenio Derbez

Fue en este momento que comenzaron los comentarios en su contra, ya que más allá del sarcasmo que notaron internautas, creen que un seguidor no puede ser tratado de tal manera.

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¿Qué ha dicho Eugenio Derbez sobre las críticas en su contra?

La contestación de Eugenio Derbez a una fan ha causado controversia. El video ha alcanzado en menos de 24 horas los 80 mil ‘likes’ debido a la viralidad del asunto.

En comentarios la cosa está reñida, ya que hay seguidores que lo respaldan, pero otros más que lo critican:



“Rompiendo ilusiones en 3, 2, 1",

“Qué malo eres” y,

“Espero sea mexicanx y entienda el humor porque si no ya no será su actor favorito”.

El actor no ha respondido ha esta nueva polémica, pero es necesario decir que normalmente realiza este tipo de dinámicas cómicas con comentarios en redes sociales.

Más allá de un conflicto, el momento lo ve la gran mayoría como una forma de “cotorrear” con sus seguidores, algo que muchos siguen celebrando, ya que tiene una trayectoria de varios años.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Eugenio Derbez en cine y televisión?

Eugenio Derbez es uno de los actores, comediantes, productores y directores mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Es hijo de la actriz Silvia Derbez, considerada una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.

Su gran salto a la fama llegó gracias a programas de comedia que se volvieron muy populares en México, como:



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y XHDRBZ.

Uno de sus mayores éxitos fue la serie La familia P. Luche, considerada un clásico de la comedia mexicana. El programa alcanzó altos niveles de audiencia y consolidó a Derbez como productor y creador de contenido.

El mayor éxito internacional de su carrera llegó en 2013 con la película No se aceptan devoluciones, la cual protagonizó, dirigió y produjo.

Su carrera también alcanzó el doblaje, pues ha sido voz de diversos personajes como “Burro” en la película animada Shrek, así como “Snowball” en La vida secreta de tus mascotas.

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