¿José Ron estrena romance? Revela si está en una nueva relación a semanas de terminar con Lizy Martínez
A semanas de haber terminado con Lizy Martínez, José Ron reveló destalles sobre si está en busca de una relación amorosa. ¿Se volvió a enamorar?
En las últimas semanas, José Ron ha hablado con la prensa de diferentes temas en cuanto a su carrera, pero también ha dado detalles de su vida personal. A semanas de haber anunciado que su relación con Lizy Martínez finalizó luego de haber estado un año juntos, la prensa le preguntó sobre su vida amorosa y dio una revelante declaración. ¿Será que ya está enamorado? Te lo contamos.
¿Por qué terminaron Lizy Martínez y José Ron?
José Ron tuvo una relación amorosa con Lizy Martínez, la cual se hizo pública en abril de 2025 a través de las redes sociales del actor. Todo parecía indicar que estaba bien, pero a finales de abril de este año, el actor tuvo un encuentro con los medios de comunicación y mencionó que estaba soltero.
Sin dar muchos detalles, Ron mencionó que, tras un año de estar juntos, Lizy y él tomaron la decisión de no continuar con su relación, ya que las cosas no avanzaban más.
“Fue una decisión de los dos y lo importante es que fue una decisión muy consciente, cuando ya también algo no avanza, hay que ser maduros y tomar decisiones”.
Tras estar en múltiples proyectos, el actor nuevamente se encontró con la prensa y mencionó si estaba enamorado o no. ¿Ya habrá olvidado a Lizy Martínez?
¿José Ron estrena romance y qué dijo sobre estar enamorado?
Tras la ruptura con Lizy Martínez, José Ron fue cuestionado por la prensa si el actor está nuevamente listo para enamorarse. Sin embargo, el famoso mencionó que está enfocado en sus proyectos de trabajo, tanto en la música como en la televisión.
“Tengo mucho trabajo, mucho quehacer ahí con la banda, la novela, otro proyecto, otra cosa que pronto también se van a enterar, y me siento tranquilo”.
El actor indicó que no estar listo para enamorarse debido a que es poco el tiempo que ha pasado tras su ruptura con Lizy Martínez.
“No tengo ni cabeza, ni espacio para estar con alguien más en este momento, tiempo al tiempo. No estoy listo, no quiero nada y estoy afortunadamente enfocándome en mi trabajo”.
Por lo tanto, Jose Ron no está saliendo con alguien y tampoco está enamorado tras unas semanas de anunciar su separación con Lizy. Los proyectos de trabajo son lo único en lo que se enfoca.
¿Quién es José Ron y cuál es su trayectoria?
José Ron es un destacado actor de telenovelas. Actualmente tiene 44 años de edad. La primera aparición en la pantalla chica fue con la telenovela ‘Mujer de madera’ con Ana Patricia Rojo, Jaime Camil, Maya Mishalska, Carlos Gómez, entre otros más.
Además de estar en esta producción, también participó en
- Papás por conveniencia,
- La desalmada,
- El gallo de oro,
- Te doy la vida,
- La que no podía amar,
- Simplemente María,
- Rubí
Uno de sus siguientes proyectos que ha anunciado es una telenovela llamada ‘Corazón de Marruecos’, producción de Rosy Ocampo, que tendrá a varios actores reconocidos.
Entre los artistas que saldrán en esta propuesta nueva para la televisión se encuentran: Daniela Romo, José Ron, Marck Tacher, Luis Roberto Guzmán, Arcelia Ramírez, entre otros más.