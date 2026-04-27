José Ron confirma ruptura con Lizy Martínez y vuelve a ser el “soltero de oro": ¿Se acabó el amor?

José Ron anunció que terminó con su novia, Lizy Martínez, luego de ser cuestionado si sería un novio fugitivo, ¿qué dijo el actor y galán de telenovelas? Te contamos todos los detalles.

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José Ron reveló que se terminó su relación con Lizy Martínez. / Redes sociales

¿José Ron no se quiere casar?

Durante una entrevista con el programa El gordo y la flaca, José Ron fue cuestionado sobre los apodos que lo han acompañado en su vida personal, como ‘el Soltero de oro’ o ‘el Incasable', en medio de la curiosidad por saber si planea llegar al altar. El actor respondió que no se trata de una negativa, sino de tiempos y procesos personales. “Siempre hay momentos para todo y a cada uno de nosotros nos toca en diferentes momentos, a mí no me ha tocado y si me toca más adelante, qué padre… yo disfruto mucho cada etapa de mi vida”.

Además, el actor explicó que sí cree en construir una vida en pareja, aunque evitó dar detalles sobre una posible boda. “Yo creo mucho en el amor y en la parte de la pareja, el compartir tu vida con alguien… estoy muy contento en este momento y si la vida nos va llevando hacia otro camino, es padre, sentir eso y darle con todo el corazón”, mencionó Ron.

Sobre la idea de convertirse en un “novio fugitivo”, el actor José Ron negó esa posibilidad y comentó que incluso dentro de su entorno familiar surgen bromas al respecto. “No me escaparía, si llega ese momento sería el más feliz porque es un gran paso… pero no, no me iría corriendo”, puntualizó, añadiendo que este tipo de comentarios los toma con humor: “me da mucha risa”.

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José Ron y Lizy Martínez terminan su relación. / Redes sociales

¿Por qué José Ron terminó con Lizy Martínez?

La relación entre José Ron y Lizy Martínez se volvió pública en abril de 2025, cuando el actor compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparecían juntos tras asistir a una boda. En ese momento, ambos habían mantenido discreción sobre su vínculo, y previamente Lizy Martínez negó tener una relación sentimental con él, pues recientemente se había divorciado de Guillermo Loza.

Durante una entrevista con medios José Ron confirmó que nuevamente está soltero y relató que se trató de una decisión consciente, explicando que las cosas ya no avanzaban más, aunque no reveló más detalles sobre por qué terminaron.

“Fue una decisión de los dos y lo importante es que fue una decisión muy consciente, cuando ya también algo no avanza, hay que ser maduros y tomar decisiones”. José Ron.

Hasta el momento Lizy Martínez no ha hecho ningún posicionamiento sobre su ruptura con José Ron.

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José Ron confirma que su relación con Lizy Martínez llegó a su fin. / Redes sociales

¿Quién es José Ron?

José Ron es un actor mexicano nacido el 8 de agosto de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera en 2004 con la telenovela Mujer de madera y posteriormente participó en producciones como Rebelde, Código postal y Muchachitas como tú, desarrollando sus primeros años dentro de la televisión.

En 2008, obtuvo su primer papel protagónico en Juro que te amo, donde compartió escena con Ana Brenda Contreras. Más adelante formó parte de Los exitosos Pérez (2009-2010) y en 2010 participó en Cuando me enamoro junto a Silvia Navarro y Juan Soler.

Entre 2011 y 2012, encabezó La que no podía amar, junto a Ana Brenda Contreras y Jorge Salinas, y posteriormente protagonizó La mujer del vendaval, con su expareja Ariadne Díaz, así como Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo: la pelea de su vida y Te doy la vida, manteniendo una presencia constante como galán de telenovelas.

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