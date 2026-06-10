¿Peso Pluma olvida a Kenia Os? El cantante reaparece sonriente tras ruptura con lujoso regalo: VIDEO

Peso Pluma y Kenia Os encendieron las redes al confirmar su ruptura tras poco más de un año de relación. Desde hace algunas semanas, los intérpretes de “Tommy & Pamela” enfrentaron rumores de separación, pero no fue hasta la mañana del 6 de junio cuando la noticia se hizo oficial.

Desde entonces, versiones sobre la razón de su rompimiento no han dejado de circular en Internet, pero lo que más sorprendió fue la reciente aparición pública del cantante de “Ella baila sola”. ¿Ya superó a Kenia Os?

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Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo se dio a conocer la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os?

Luego de que Kenia Os aseguró que la prensa la agredió en medio de cuestionamientos sobre su relación con Peso Pluma, la cantante de “Año sabático” rompió el silencio y compartió un comunicado en el que confirmó que su historia con el cantante había finalizado.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”. Kenia Os y Peso Pluma

Desde entonces, las versiones sobre la razón de su rompimiento no se han hecho esperar, pues durante algunos días se mantuvieron lejos del ojo público, pero recientemente volvieron a captar la atención de los internautas.

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Kenia Os y Peso Pluma terminaron su romance tras varios rumores. / Redes sociales

¿Cuál es el lujoso regalo con el que Peso Pluma estaría buscando olvidar a Kenia Os?

Kenia Os regresó a redes con un misterioso mensaje; a través de sus redes sociales compartió una foto que fue acompañada por la canción “Dime si vas a volver” de Bad Bunny.

Sin embargo, Peso Pluma sorprendió al mostrarse sonriente a pocos días de que confirmó su separación. Además, llamó la atención que posó junto a un lujoso carro Ferrari que de inmediato dio de qué hablar por su elevado costo.

De acuerdo con diversos sitios, el precio del Ferrari Purosangue es de 900 mil dólares, aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos. En redes, se especula que es un regalo de cumpleaños, pues el próximo 15 de junio el cantante cumple 26 años.

Sin embargo, otros también mencionan que es una manera de celebrar el éxito de su sencillo “Rari”, el cual supera los 100 millones de reproducciones; pero otros también relacionan el lujoso regalo con Kenia Os, señalando que es una manera de superarla.

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¿Por qué se dice que Kenia Os y Peso Pluma podrían regresar?

Luego de que Kenia Os recibió un mensaje de apoyo por parte de Danna, el periodista Gabo Cuevas aseguró que el cantante de corridos tumbados presuntamente estaría buscando arreglar las cosas la intéprete de música pop, pero es ella quien se estaría negando.

“Me contó esta fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, contó el periodista.

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