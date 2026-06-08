Danna apoya a Kenia Os en medio de su ruptura con Peso Pluma, ¿próxima colaboración en puerta?

Desde hace varios años, se ha dicho que Danna y Kenia Os tienen una fuerte rivalidad. Esto, principalmente después de la reacción que esta última tuvo cuando se le llegó a cuestionar sobre su colega en el pasado.

No obstante, las cosas podrían cambiar entre ellas. Y es que la actriz sorprendió a todos al solidarizarse con Kenia tras la ruptura con Peso Pluma. Te contamos los detalles.

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Danna habla de la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma / Mezcalent

¿Por qué se dice que Danna y Kenia Os son rivales?

Hace algún tiempo, se habló de una posible colaboración entre Danna, Kenia Os y Belinda. Sin embargo, esta nunca llegó a concretarse, lo que desató muchas teorías en redes sociales.

Se decía que las tres se habían enojado, principalmente la influencer y la intérprete de ‘Amor ordinario’. Los rumores se reforzaron luego de que, durante el pódcast de Aldo Rendón, este se pusiera a hablar mal de sus colegas y Kenia simplemente se quedara callada.

Su actitud fue comparada con la que tuvo Danna en una situación similar. La protagonista de ‘Elite’ no dudó en decir que ya estaba harta de que enemistaran a las mujeres: “Ustedes alimentan el machismo afuera. Cada una está construyendo su camino. Sí quiero pedir paz”, manifestó.

Aunado a eso, Kenia y Danna trabajan en estilos musicales parecidos, es decir, pop con toques de reggaetón, por lo que algunos nos han dudado en señalar quién tiene más vistas o quién llena más conciertos.

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Colaboración entre Belinda, Kenia Os y Danna / Redes sociales

Danna reacciona a la ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma

Luego de que Kenia Os y Peso Pluma lanzaran un comunicado confirmando su separación, la prensa le preguntó a Danna sobre su opinión acerca de este tema. De forma concisa, dijo que, si bien no había podido comunicarse con ella, la apoya en estos momentos tan complicados.

“No he hablado con ella. Le mando muchísimos besos”. Danna

Desafortunadamente, no habló sobre una futura colaboración. Recordemos que, de acuerdo con la creadora de contenido, el proyecto junto a sus colegas no se llevó a cabo por cuestiones de agenda. Según ella, ya hasta se había hecho un demo.

“Hice un grupo y les dije: ‘Hay que hacer una colaboración las tres’. Nos pusimos de acuerdo, las llevé, fuimos al estudio y salió una gran canción. Pero Beli se fue a España y se movieron las agendas, Danna se empezó a enfocar en su álbum yo en mi álbum, y las disqueras empezaron a ver los temas legales y todo se empezó a pausar y a poner bien lento”, puntualizó.

No obstante, dijo mantener la esperanza de que, en algún punto, puedan unirse nuevamente: “Estamos esperando a que se nos despause, es un proyecto hermoso que tenemos ahí y ojalá lo podamos retomar porque las quiero muchísimo y son grandes artistas”, resaltó.

¿Por qué Peso Pluma y Kenia Os terminaron?

Desde hace algunas semanas, se venía diciendo que Kenia Os y Peso Pluma estaban en crisis. Y es que ambos se pusieron a llorar en sus respectivos conciertos. Ninguno de los dos quiso decir nada al respecto, lo que aumentó las especulaciones.

No fue hasta después del zafarrancho de la influencer en el aeropuerto de la CDMX que todo salió a la luz. Mediante un comunicado, dijeron que se separaban en buenos términos y pidieron privacidad ante estos momentos complicados.

Hay muchas teorías sobre el verdadero motivo de la separación. La más sonada apunta a una infidelidad por parte de él. No obstante, aún no hay nada confirmado.

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