Belinda sorprende con radical cambio de look y la comparan con Marilyn Monroe; así luce: FOTO

En medio de la polémica por la supuesta enemistad entre Danna y Belinda, la intérprete de ‘Bella traición’ sorprendió en sus redes sociales con un radical cambio de look.

Belinda dejó atrás el cabello largo y castaño por una apariencia completamente diferente con la que, incluso, la comparan con la misma Marilyn Monroe. ¿Cómo luce ahora ‘Beli’? Te contamos.

Leer: ¿Belinda confirma que dejará México? La cantante hace importante anuncio a sus fans

Belinda / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Belinda y por qué cambió de look?

Después de un tiempo luciendo un look castaño y con el cabello largo para interpretar a Carlota de Habsburgo en la serie ‘Carlota’, Belinda sorprendió con un nuevo corte y color de cabello.

A través de sus historias de Instagram, la cantante documentó el proceso de su transformación y mostró el resultado: un corte por encima de los hombros acompañado de un tono rubio platinado.

Este cambio de imagen se realizó con motivo de su colaboración con la revista Vogue para la edición de agosto, en la que protagoniza una sesión fotográfica inspirada en el estilo western, con prendas de mezclilla y sombreros vaqueros que marcan tendencia para la temporada otoño-invierno de 2026.

Leer: Ex de Belinda revela su romance secreto y prepara película que incluye su historia de amor

Cambio de look de Belinda / Instagram

Así fue el cambio de look de Belinda

A través de su cuenta de TikTok, la cantante compartió un breve video del proceso de su cambio de imagen.

En el video, se aprecia a Belinda en el camerino, con su equipo de estilistas maquillándola y adecuando su cabello para la sesión fotográfica.

La publicación despertó cientos de comentarios elogiando a la artista y admirando su cambio d eimágen, incluso comparándola con la icónica Marilyn Monroe. “La Marilyn Monroe de esta época”, le escribieron.

Leer: Cazzu habla como nunca de su encuentro con Belinda ¿reveló lo que se dijeron?

La polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os

El origen de la polémica entre las artistas se remonta a 2024, cuando Belinda, Danna y Kenia Os participaron en un pódscast de Apple Music, donde anunciaron que prepararían una colaboración juntas. Sin embargo, ese tema nunca vio la luz.

Tiempo después, Belinda y Kenia Os lanzaron la canción Jackpot; aun así, los seguidores continuaban a la espera de la prometida colaboración entre las tres cantantes.

La controversia resurgió en 2026, durante el partido entre México y Ecuador. Aunque Belinda y Danna fueron vistas juntas, Kenia Os también asistió al encuentro, pero permaneció alejada de ellas, lo que desató rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Las especulaciones aumentaron después de que Belinda anunciara una nueva colaboración con Danna y asegurara que en México no se habían reunido dos “pop stars” para hacer música. El comentario fue interpretado por algunos usuarios como una exclusión hacia Kenia Os y una desvalorización de su trabajo conjunto en Jackpot.

Ante las críticas, Belinda respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que aclaró que no está enemistada con Kenia Os y que, por el contrario, le tiene cariño y respeto.

“Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita. Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms.” Belinda

Leer: Lupillo Rivera lanza ‘Tragos amargos': ¿el libro que revelará secretos de su relación con Belinda?