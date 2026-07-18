Danna llega a Mentiras all stars: ¿será Lupita, la pobre secretaria?

El Mentiverso sigue sorprendiendo. Tras semanas de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que Danna formará parte de Mentiras all stars en 2026. Aunque algunos pensaban que podría dar vida a Lupita, la famosa secretaria, la cantante y actriz llegará para interpretar a uno de los personajes más queridos de la historia, compartiendo escenario con figuras como Belinda y Mariana Treviño.

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Foto: Redes sociales

¿Qué personaje interpretará Danna en Mentiras all stars 2026?

La participación de Danna en Mentiras all stars ya es una realidad y la gran incógnita sobre qué personaje interpretará finalmente quedó resuelta. La artista dará vida a Yuri, una de las protagonistas más emblemáticas dentro del universo de Mentiras.

Dentro de la historia, Yuri es una mujer sofisticada, inteligente y de carácter fuerte. Su personalidad la ha convertido en uno de los papeles más populares entre los seguidores del musical, por lo que la elección de Danna generó entusiasmo inmediato entre el público.

La noticia tomó fuerza luego de que la propia cantante reaccionara en redes sociales con el mensaje “Ahí nos vemos”, acompañado de un corazón azul, color que tradicionalmente identifica al personaje de Yuri. Desde ese momento, los rumores comenzaron a crecer hasta que la producción terminó por confirmarlo.

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Danna en Mentiras

Danna confirma su regreso al teatro musical con Mentiras all stars .

La incorporación de Danna representa mucho más que un simple fichaje para la gira. También marca su esperado regreso al teatro musical, un género en el que se formó y desarrolló buena parte de su carrera antes de convertirse en una de las estrellas pop más importantes de México.

La cantante ha participado en exitosas producciones teatrales a lo largo de los años, por lo que su regreso a los escenarios ha sido recibido con entusiasmo tanto por sus seguidores como por los amantes del teatro musical.

Además, su presencia eleva aún más las expectativas alrededor de Mentiras all stars , una producción que reunirá a varias de las figuras más representativas de la franquicia en una gira que promete convertirse en uno de los eventos de entretenimiento más comentados de 2026

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Danna Paola / Redes sociales

¿Quiénes integran el elenco de Mentiras all stars junto a Danna?

Uno de los mayores atractivos de Mentiras all stars es la reunión de talentos que han dejado huella dentro de esta historia inspirada en la música de los años 80.

Además de Danna como Yuri, el elenco contará con la participación de Belinda, quien retomará el papel de Daniela. La cantante ya interpretó a este personaje en la reciente adaptación televisiva, por lo que su regreso ha despertado gran interés entre los seguidores de la producción.

Por otro lado, Mariana Treviño volverá a dar vida a Lupita, la entrañable secretaria que se convirtió en uno de los personajes favoritos del público desde las primeras temporadas del musical. Su participación era una de las más solicitadas por los fans y finalmente también formará parte de la gira.

¿Cuándo y dónde se presentará Mentiras all stars en México?

La gira de Mentiras all stars , producida por Alejandro Gou, llegará a tres de las ciudades más importantes del país con funciones especiales que ya generan enorme expectativa.

La primera parada será la Ciudad de México, donde el espectáculo se presentará el próximo 12 de septiembre en el Auditorio Nacional. Posteriormente viajará a Monterrey, con una función programada para el 2 de octubre en el Auditorio Banamex.

Finalmente, el elenco llegará a Guadalajara el 9 de octubre, presentándose en el Auditorio Telmex. Se espera una importante respuesta del público debido a la popularidad de los artistas involucrados y al fenómeno que representa Mentiras dentro del teatro musical mexicano.

¿Cuándo sale la preventa de boletos para Mentiras all stars ?

Los seguidores que desean asegurar su lugar deberán estar atentos a las fechas de venta. La preventa Citibanamex se llevará a cabo del 20 al 22 de julio mediante la plataforma Ticketmaster.

Debido al reencuentro de figuras como Danna, Belinda y Mariana Treviño, la expectativa de venta es alta. Diversos fanáticos han manifestado en redes sociales su intención de asistir, por lo que se prevé una demanda importante para las tres sedes confirmadas de Mentiras all stars .