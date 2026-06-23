¿Danna se casa? Papás de Alex Hoyer revelan toda la verdad tras rumores de boda: “Ya hay compromiso”

Danna y Alex Hoyer enfrentan rumores de compromiso desde la publicación de una misteriosa fotografía; sin embargo, los cantantes se han mantenido en silencio ante las especulaciones, caso contrario al de sus padres, quienes han revelado toda la verdad. ¿Llegarán al altar este año? Te contamos los detalles.

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Danna Paola enfrenta rumores de boda con Alex Hoyer. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de boda entre Danna y Alex Hoyer?

Tras la publicación de Danna usando a la Virgen de Guadalupe en su ropa interior, la intérprete de “Mala fama” se volvió tendencia junto a su pareja al compartir una foto desde Italia que acompañó con el texto: “Sí…"

Aunque ninguno de los intérpretes se pronunció sobre una posible boda, la imagen dio rápidamente de qué hablar en redes; donde usuarios también recordaron que la protagonista de “Atrévete a soñar” ya había hablado sobre el tema antes.

En ese entonces, Danna negó que existieran planes de una boda con su novio, Alex Hoyer, pero puede que las cosas hayan cambiado, pues los papás del joven cantante ya dieron declaraciones sobre el “compromiso” que existe entre los cantantes.

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¿Danna y Alex Hoyer se casan? / Instagram: @danna

¿Qué dijeron los papás de Alex Hoyer sobre el supuesto compromiso de Danna con su hijo?

En entrevista con Ventaneando, Néstor Daniel y Loly Hurtado fueron cuestionados sobre los rumores de compromiso que rodean a su hijo Alex Hoyer y Danna Paola. De acuerdo con el músico, existe un compromiso entre los intérpretes desde que comenzaron a salir, pero aún no hay planes de boda.

“El compromiso está desde el primer día que se conocieron, que empezaron a quererse. Ya hay compromiso espiritual muy grande, ahora falta el (otro), compromiso. Yo creo que es decisión de ellos, sí lo han pensado”. Néstor Daniel, papá de Alex Hoyer

Por otra parte, ambos resaltaron sus deseos de que la pareja dé el siguiente paso, pero aseguraron que, en caso de que quieran seguir con su relación, como la han llevado hasta ahora, los seguirán apoyando.

“Sería espectacular ver concretar ese compromiso con una boda eclesiástica, pero todo llegará a su momento. Danna definitivamente en la vida de Ale es una bendición de Dios”. Néstor Daniel, papá de Alex Hoyer

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¿Cómo empezó el romance entre Danna Paola y Alex Hoyer?

En los últimos años, Danna Paola y Alex Hoyer se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria musical. Cabe recordar que su historia comenzó en 2020, cuando parte de sus seguidores se percataron de que tenían acercamientos en redes sociales.

Por meses, las especulaciones sobre un romance se mantuvieron latentes, pues la pareja decidió hacer pública su relación hasta abril de 2022. Desde entonces, se han dejado ver juntos en redes y proyectos musicales, ya que ambos se apoyan para crecer en la industria.

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