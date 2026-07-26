¿Kenia Os vs. Danna Paola? Amigo se habría unido a las indirectas de Dania Méndez: “Tu patrona”

Luego de que Dania Méndez reaccionara a la ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma, la influencer realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que fue cuestionada por un seguidor sobre su perfume. Aunque el comentario parecía ser inocente, la exintegrante de Acapulco Shore aprovechó para ¿lanzar indirectas?

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Dania Méndez negó querer volver con Peso Pluma. / Alejandro Isunza e IG @dania.mndz

¿Qué dijo Dania Méndez sobre Kenia Os y su perfume?

Durante la transmisión en vivo, uno de los usuarios interrumpió para preguntarle a Dania Méndez sobre la promoción su perfume. En respuesta, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars aclaró que su producto seguía totalmente vigente, pero sorprendió al decir entre risas: “Dura más que el de tu patrona”.

¿Dania Méndez lanza indirectas a Kenia Os? / Instagram: @dania.mndz

De inmediato, los internautas relacionaron la palabra “patrona” con Kenia Os, ya que es el apodo con el que sus fanáticos la llaman tras sus polémicas con Kimberly Loaiza. Aunque Méndez no mencionó de forma explícita el nombre de la intérprete, continuó soltando frases como:

“El mío es árabe, no es chino”, “¿Burlar de qué? De su cuerpazo, de su voz” y “Me dejó de seguir, no comí como en una semana”.

Dichas declaraciones terminaron por confirmar para la mayoría que se trataban de indirectas hacia la cantante sinaloense; sin embargo, otra parte especuló que podrían estar dirigidas a Manelyk González.

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¿Qué hizo el amigo de Danna tras el comentario de Dania Méndez?

Pese a que desde hace meses se ha especulado una colaboración musical entre Danna, Belinda y Kenia Os, uno de los amigos más cercanos de la protagonista de Atrévete a soñar sorprendió al sumarse a las indirectas de Dania Méndez.

En un video se observa al creador de contenido Diego Cárdenas probándose el perfume de Dania mientras comenta en tono burlón que espera que “no sea chino”.

Horas después salió a la luz la captura de una supuesta conversación privada entre una usuaria y Cárdenas. Tras recibir reclamos por parte de una fan de la cantante de “Malas decisiones”, el creador respondió tajante: “Cuando afine una nota sin autotune me vuelves a escribir. O sea que no volverás a escribir”.

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Kenia Os en medio de la polémica tras declaraciones de Dania Méndez. / Mezcalent

¿Qué ha dicho Kenia Os ante los comentarios de Dania Méndez y el amigo de Danna?

Pese controversia que la rodea tras su reciente separación de Peso Pluma, la intérprete de “Año sabático” ha optado por mantener un perfil bajo y guardar silencio. No obstante, sus fanáticos no han parado de pronunciarse.

Mientras algunos de sus seguidores asegura que existe una campaña de desprestigio contra la cantante originaria de Mazatlán, Sinaloa, otros insisten en que los comentarios podrían no estar dirigidos hacia ella. Ante el silencio, la polémica sigue creciendo.

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