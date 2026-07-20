Alejandro Speitzer rompe el silencio sobre los rumores de romance con Kenia Os, ¿se dan una oportunidad?

Los rumores de un supuesto romance entre Alejandro Speitzer y Kenia Os han dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas. Sin embargo, la falta de declaraciones por parte de ambos ha mantenido la incertidumbre sobre su supuesto vínculo.

Así había sido hasta los últimos días, hasta que el actor fue cuestionado por medios de comunicación acerca de su vínculo con la cantante, y su reacción ya ha dado mucho de qué hablar. ¿Confirmó su relación? Aquí te contamos.

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Alejandro Speitzer es relacionado con Kenia Os / Redes sociales.

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Kenia Os y Alejandro Speitzer?

La versión de un romance entre el actor y la cantante ganaron más fuerza luego de que fueran vistos en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Si bien no estuvieron juntos y cada quien estaba por su lado, se dice que estaban lo suficientemente cerca el uno del otro para pasar algún momento juntos; lo cual despertó la curiosidad y las teorías de usuarios en redes sociales que incluso ya aseguraban que presuntamente estaban juntos.

Previamente, se había viralizado un video de ellos en un evento deportivo. Muchos creen que estaban “lanzando” miradas de “coqueteo”. Sin embargo, esto nunca fue confirmado por ninguno de los dos.

Es desde ese momento que los rumores no han parado y la prensa le preguntó directamente al actor sobre su relación con Kenia.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Speitzer cuando le preguntaron por Kenia Os?

Mientras llegaba al aeropuerto, Alejandro Speitzer fue abordado por varios reporteros, quienes aprovecharon para preguntarle sobre los rumores que lo relacionan con Kenia Os.

En cuanto escuchó el nombre de la cantante, el actor cambió por completo su expresión y dejó ver un evidente gesto de molestia. Sin profundizar en el tema, respondió brevemente que “ya sabían la respuesta” y enseguida preguntó si había algo más que quisieran cuestionarle.

“Ay, por favor. Tú ya sabes la respuesta. ¿Qué más?” Alejandro Speitzer

Una reportera insistió y le preguntó si entre ambos solo existía una buena amistad; sin embargo, Alejandro volvió a evitar responder y continuó su camino sin aclarar los rumores.

Al momento, Kenia Os no tampoco ha dado respuesta a los rumores de un romance con el actor de ‘Atrévete a soñar’. Sin embargo, la respuesta del famoso no ha pasado desapercibida en redes sociales.

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Alejandro Speitzer / Captura de pantalla

¿Quién fue el último novio de Kenia Os?

La última relación formal y pública que se conoce de Kenia Os fue la que tuvo con el también cantante Peso Pluma, con quien duró aproximadamente un año y tres meses.

Su noviazgo inició a finales de 2024 luego de su colaboración en “Tommy & Pamela”, se hizo público a principios de 2025 y concluyó oficialmente el 6 de junio de 2026.

Aunque se les ha vinculado con otras personalidades, como a Kenia Os con ‘El Malilla’, todo ha quedado en calidad de rumor y sin confirmación oficial sobre alguna nueva relación.

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