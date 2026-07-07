¿Samadhi Zendejas en romance con ex de Kenia Os? La captarían besándose con famoso cantante: VIDEO

En medio de rumores de distanciamiento con su hermano Adriano, Samadhi Zendejas se ve involucrada en un nuevo escándalo. Y es que empezó a circular un video en el que aparentemente se le vería besándose con un presunto exnovio de Kenia Os. Te contamos todo lo que se sabe.

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Samadhi Zendejas habría sido vista con Gabito Ballesteros / Mezcalent

¿Samadhi Zendejas se besó con un ex de Kenia Os?

A través del perfil de Instagram de ‘Reina Venenosa’, se reportó que, presuntamente, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros, quien en su momento fue relacionado con Kenia Os, se dieron un beso. Todo habría ocurrido el pasado 5 de julio, luego de que él se presentara en el Hipódromo de las Américas.

“Al terminar su presentación, se retiró del escenario acompañado de su equipo de seguridad para reunirse con algunos amigos en el camerino. Ahí mismo con Samadhi darle su besote”, se informó.

Aunque las imágenes no son muy claras, todo apunta a que sí son las celebridades. Esto llamó mucho la atención de la gente debido a que, en el pasado, ya se había hablado sobre un supuesto romance entre ellos.

En 2024, se les vio juntos en un concierto de Carin León en Nueva York. En aquel entonces, se reportó que, presuntamente, ella había ido a una presentación del cantante en Guadalajara, junto a la familia de Ballesteros.

Esta información jamás fue confirmada. Y es que los involucrados siempre mantuvieron una postura muy hermética. Con las nuevas imágenes, la especulación sobre su presunto noviazgo se ha reforzado.

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Supuesto beso entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas / Redes sociales

¿Gabito Ballesteros tiene novia?

¿Samadhi Zendejas es la amante de Gabito Ballesteros? Eso es algo que muchos se han preguntado desde que se viralizó el video de su aparente beso. Y es que, en redes sociales, se ha especulado que el joven ya tiene novia.

Al menos de manera oficial, Ballesteros jamás ha dicho tener una relación. Y es que, pese a la fama, siempre ha tratado de mantener su vida amorosa lejos de los reflectores. En los últimos meses, se le ha relacionado con la influencer Gina María. Sin embargo, nada está confirmado.

Gabito Ballesteros es un cantante y productor musical originario de Sonora. Actualmente tiene 29 años. Comenzó a hacerse viral en 2014, a raíz de un cover del tema ‘Apagaré la luz’, el cual fue compartido por ‘Hermanos Vega jr.’, intérprete original de la canción.

A partir de allí, el también ingeniero se ha enfocado en su carrera artística y ha trabajado con artistas como Natanael Cano y Peso Pluma. En su momento, se llegó a poner en duda su orientación sexual debido a su gran cercanía con Cano.

¿Quién es la novia de Gabito Ballesteros? / Mezcalent

La supuesta relación entre Kenia Os y Gabito Ballesteros

A lo largo de su carrera artística, Gabito Ballesteros ha protagonizado rumores de romance con diversas celebridades. Una de ellas fue Kenia Os, quien hace poco dio a conocer su ruptura con Peso Pluma.

En 2024, se viralizó un video en el que se les podía ver tomados de la mano. Si bien jamás se confirmó un noviazgo entre ellos, las especulaciones apuntan a que duraron unos pocos meses juntos.

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