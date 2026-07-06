Asesinan a cantante mexicano, exvocalista de famoso grupo tras partido de México: ¡Lo atacaron en su casa!

A poco más de un mes del asesinato de Mario Alberto Barreto, un famoso intérprete mexicano, una nueva tragedia sacude al mundo de la música en nuestro país.

La música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un querido cantante, conocido también por ser la voz de una importante agrupación. El intérprete tenía 29 años de edad. ¿Cómo fue asesinado?

Asesinan a famoso cantante de regional mexicano / Canva

¿Quién es el cantante de regional mexicano que fue asesinado recientemente?

Se confirmó este lunes 6 de julio el asesinato de José Adán Rodríguez , exvocalista de Los nuevos rebeldes, quien perdió la vida a los 29 años.

La noticia fue confirmada por la propia agrupación mediante un mensaje difundido en sus historias de Instagram, donde expresaron sus condolencias a familiares y amigos del músico, quien apenas semanas antes se había separado de la banda para continuar su carrera:

Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga, expresando nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz Adán Rodríguez. Banda “Los nuevos rebeldes”

En redes ya despiden a Adán, quien ya iba forjando una importante carrera a sus apenas 29 años. ¿Qué se sabe al momento?

Te puede interesar: Dua Lipa y Britney Spears de luto; asesinan a su querido compositor en el jardín de su casa: ¡Fue apuñalado!

El cantante Adán Rodríguez fue asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Adán Rodríguez, exvocalista de Los nuevos rebeldes?

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el asesinato de Adán Rodríguez ocurrió alrededor de las 21:00 horas del domingo 5 de julio en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, así como personal del Ejército Mexicano, quienes localizaron a un hombre tendido en la cochera de una vivienda de dos niveles con múltiples impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Horas después, familiares identificaron oficialmente al fallecido como José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como Adán R.

Las primeras versiones apuntan a que el crimen habría sido un ataque directo. Presuntamente, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial.

Lee: Cantante es asesinado a plena luz del día, ¿asalto o atentado? El agresor ya habría sido identificado: FOTO

Asesinato de Adán Rodríguez / Portal: Tiempo

¿Cuál fue la última aparición de Adán Rodríguez en redes sociales?

Tras conocerse el asesinato del cantante, muchos comenzaron a buscar en redes sociales sobre algunas pistas que pudieran surgir en las cuentas oficiales de Adán Rodríguez.

En sus historias de Instagram publicó un video reaccionando con frustración a la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, así como el previo al partido, en lo que parece ser un avión.

Ninguna de esas publicaciones hacía pensar que horas después sería víctima de un ataque armado. Se espera que próximamente salgan a la luz nuevos detalles.

Tal vez te interese: Asesinan a Julio César, querido cantante de regional mexicano; fue acuchillado, ¡así lo despiden!