Actor mexicano de La familia P. Luche murió por esclerosis, enfermedad que padece Yolanda Andrade: ¿Quién era?

Un actor mexicano de La familia P. Luche, dando vida a uno de los icónicos personajes de la serie, murió hace algunos años luego de haber sido diagnosticado con esclerosis múltiple (ELA) enfermedad que ha azotado a varios famosos, incluida Yolanda Andrade.

Actor de La familia P. Luche murió tras diagnóstico de ELA / Foto: Redes sociales

¿Quién era el actor de La familia P. Luche que murió tras ser diagnosticado con ELA?

La muerte del actor mexicano Juan Verduzco, recordado por como el entrañable ‘don Camerino’ en La familia P. Luche, conmocionó al mundo del espectáculo en marzo de 2024.

Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pero en ese momento no se dieron a conocer las causas que provocaron su deceso.

Días después, durante los servicios funerarios realizados al sur de la Ciudad de México, fue su hijo, Juan Carlos Verduzco, quien rompió el silencio y compartió por primera vez la enfermedad que enfrentó el actor en sus últimos años de vida: Esclerosis múltiple.

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Juan Verduzco, actor de La familia P. Luche / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos días del actor Juan Verduzco tras diagnóstico de ELA?

En declaraciones a diversos medios de comunicación y al programa Hoy, Juan Carlos Verduzco, hijo del fallecido actor Juan Verduzco, explicó que su padre padecía esclerosis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que fue deteriorando paulatinamente su estado de salud.

Tuvo una enfermedad complicada que se llama esclerosis. Es una enfermedad difícil, muy fuerte, muy triste. Juan Carlos Verduzco

Según relató, Juan Verduzco convivió con este padecimiento durante aproximadamente entre un año y medio y dos años. Aunque durante ese tiempo recibió atención médica y el acompañamiento constante de sus seres queridos, la enfermedad avanzó de manera progresiva:

Fue una muerte fuerte, pero es una muerte tranquila. Murió dormido. Eso es paz, pues aquí estamos todos apoyando, estando con él en sus últimos momentos. Juan Carlos Verduzco

La familia decidió mantener en privado la condición del actor mientras luchaba contra la enfermedad, por lo que la noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes desconocían que atravesaba un problema de salud tan delicado.

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Juan Carlos Verduzco, hijo de Juan Verduzco / Hoy

¿Qué es la esclerosis múltiple y cómo afecta al organismo?

Aunque Juan Carlos Verduzco únicamente mencionó que su padre padecía “esclerosis”, uno de los trastornos neurológicos más conocidos es la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central.

De acuerdo con MedlinePlus, la esclerosis múltiple ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error la cubierta protectora de las fibras nerviosas, conocida como mielina. Este daño dificulta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, lo que puede provocar síntomas como:



Debilidad muscular,

problemas para caminar,

alteraciones en la coordinación,

fatiga,

trastornos de la visión y

dificultades en el equilibrio.

Si bien no existe una cura definitiva , actualmente hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas.

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