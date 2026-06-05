Muerte “Lic. Cortillo": Filtrarían última FOTO con vida del actor de La familia P. Luche, ¿estaba enfermo?

Más de dos años han pasado de la muerte de Juan Verduzco, actor de La familia P. Luche que dio vida a ‘don Camerino’, conocido también como “el magnate hombre de negocios”.

Ahora, el fallecimiento del actor Abraham Pérez, recordado por interpretar al “Licenciado Cortillo” en la misma serie, vuelve a llenar de luto a compañeros del programa, así como televidentes. En las últimas horas, trascendió una de sus últimas fotos. ¿Cómo se veía?

¿De qué murió Abraham Pérez, actor de La familia P. Luche?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas de la muerte de Abraham Pérez, actor de La familia P. Luche. La noticia fue compartida por Omar Crew, amigo cercano del actor y creador de contenido, quien le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales.

Amigo Abransito, “Lic Cortillo”, hasta donde estés, un abrazo muy fuerte. Tantos años de conocernos y ya te vas. Omar Crew

De igual forma, no se han revelado detalles sobre ceremonias funerarias ni posibles homenajes para despedirlo.

Debido a la ausencia de información oficial, se han generado especulaciones sobre su muerte, misma que, según comentarios en redes, se pudo haber debido a un malestar de salud que lo acompañaba. ¿Cómo se veía?

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Muere Abraham Pérez, actor de ‘La Familia P. Luche’ / Redes sociales

¿Cuál fue la última FOTO del actor Abraham Pérez en sus últimos momentos de vida?

Tras darse a conocer la muerte del actor, Abraham Pérez, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir una de las presuntas últimas imágenes en las que apareció públicamente.

La fotografía fue publicada en agosto del año pasado por la luchadora Jarochita Ordaz en su cuenta de Instagram. En la imagen se observa a Abraham Pérez, con un bastón, posando junto a la deportista.

“ Con el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche ”, escribió la luchadora.

Internautas correspondieron a la imagen y comenzaron a escribir frases icónicas del personaje del actor, mismas que han servido para memes y otras razones más, algunas de ellas son:



“Sí, que se largue”,

“Pambazos, me gustan los pambazos” y,

Por último, muchos señalaron que el actor se veía disminuido y con algún presunto problema de salud.

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¿En qué otros programas participó Abraham Pérez, además de La familia P. Luche?

No se sabe mucho de la carrera de Abraham Pérez antes de hacerse conocido por su participación en La familia P. Luche, programa en el que conquistó al público, como el “Licenciado Cortillo”.

Además de su paso por esta exitosa comedia, también formó parte de producciones como XHDRbZ y 7 Colombian Kilos.

Sin embargo, en años recientes se mantuvo alejado de los reflectores tras retirarse inesperadamente de la televisión, por lo que poco se conocía sobre su vida personal.

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