Muere Adriana García, influencer sinaloense; reportan que perdió la vida durante cirugía estética

Tras darse a conocer el fallecimiento de una influencer en plena luna de miel, se reportó el fallecimiento de Adriana García, creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa. El anuncio de su deceso se confirmó a través de la página de Drop Shop.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Descansa en paz, Adriana”, expresó la empresa con sede en Sinaloa.

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¿De que murió la influencer Adriana García?

Durante la tarde de este 21 de julio, se confirmó la muerte de Adriana García, reconocida influencer y colaboradora de ‘Drop Shop’. A través del comunicado difundido por la empresa en la que colaboraba, no se dieron a conocer las causas de su deceso.

Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que perdió la vida mientras se sometía a una cirugía estética. Se desconoce el procedimiento del que se trataba y el establecimiento donde presuntamente habrían ocurrido los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han difundido un comunicado oficial.

A través de la publicación difundida por la empresa en la que colaboraba, diversas personalidades del internet y seguidores manifestaron sus condolencias a la familia ante la partida de la influencer.

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Muere influencer Adriana García / Redes sociales

¿Quién era Adriana García, influencer y colaboradora de Drop Shop?

Adriana García era una de las influencers más destacadas en el mundo de Internet por su constante presencia en redes sociales. Principalmente, compartía contenido sobre su estilo de vida y consejos de belleza.

Tanto en su cuenta de Instagram como en TikTok, sumaba más de 40 millones de seguidores, con quienes interactuaba constantemente. Además, promocionaba a los productores de la tienda ‘Drop Shop’, principalmente relojes, artículos deportivos y ropa.

Por lo que se puede observar en sus cuentas oficiales, tenía una hija menor con quien compartía esporádicamente algunas fotografías y románticos mensajes.

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Muere influencer Adriana García. / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de Adriana García?

En su perfil de Instagram, la última publicación que realizó es de una serie de fotografías de su viaje a Los Cabos en las que luce un vestido naranja; sin embargo, las imágenes son antiguas, ya que en la descripción colocó: “Fotitos que no subí. Los cabos 25”.

Dicha publicación suma casi 2 mil ‘me gusta’ y fue hecha el 1 de julio. Antes de compartir su viaje a Los Cabos, compartió diversas imágenes junto a su hija menor.

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