¿Brianda Deyanara quiere renunciar a La casa de los famosos México 2026? Hace revelación a días del estreno

Después de que Brianda Deyanara fue confirmada como la decimotercera habitante de La casa de los famosos México 2026, la creadora de contenido asistió al programa Cuentamelo Ya!, donde confesó que hace unos días vivió una crisis que casi ¿la hace renunciar al reality show? ¡Aquí te contamos!

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Brianda Deyanara llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la revelación de Brianda Deyanara como habitante de La casa de los famosos México 2026?

Después de que se confirmó la participación de Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026, se dio a conocer que Brianda Deyanara también formaría parte del proyecto. Su nombre comenzó a sonar en redes desde que la producción dio a conocer algunas ‘pistas’.

A través del clip difundido por el reality show, se observaba a una camioneta rosa y varios accesorios que parecían hacer alusión al estilo de la creadora de contenido. De acuerdo con los internautas, una de las principales características de la influencer es el color rosa.

La confirmación de su llegada al programa 24/7 fue bien recibida por los televidentes; mientras algunos señalaron desconocer su contenido, otros se mostraron entusiasmados por poder verla en la pantalla chica junto a otros creadores de contenido.

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Pistas de Brianda Deyanara. / Captura de pantalla

¿Brianda Deyanara estuvo a punto de renunciar a La casa de los famosos México 2026?

Tras confirmarse su participación en La casa de los famosos México 2026, Brianda Deyanara acudió al programa Cuentamelo Ya!, donde no ocultó sus nervios por formar parte del proyecto 24/7. De acuerdo con la joven, semanas antes estuvo a punto de renunciar:

“Hace como tres semanas, un poquito más, yo creo que como un mes, sí le dije a mi equipo: ‘Vámonos de aquí’. Ya me entró la crisis, ya me entró el miedo, ya mejor bajémonos”. Brianda Deyanara

Según Deyanara, aunque manifestó sus deseos por renunciar al proyecto, su equipo le dijo que ya no era posible porque ya todo estaba firmado. “Ya no se puede hacer nada”, aseguró que le respondieron al escuchar su petición.

Actualmente, Brianda Deyanara parece estar entusiasmada por su ingreso al reality show; incluso en su entrevista con Diego de Erice compartió que esperaba hacer buena relación con Ximena Herrera, una de las primeras confirmadas.

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¿Qué harán las celebridades dentro de La casa de los famosos México 2026?

Tras la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026, quedó al descubierto cuáles son las actividades que se realizarán en el reality show día con día:



Lunes: Prueba del líder (beneficio adicional)

Prueba del líder (beneficio adicional) Martes: Inicio de la prueba del presupuesto semanal, noche de cine y cabina de tentaciones.

Inicio de la prueba del presupuesto semanal, noche de cine y cabina de tentaciones. Miércoles: Nominación

Nominación Jueves: Reto por la salvación, cena de nominados, monedas y cajas del destino.

Reto por la salvación, cena de nominados, monedas y cajas del destino. Viernes: Duelo por la salvación y noche de fiesta.

Duelo por la salvación y noche de fiesta. Sábado: Compra semanal y actividades de patrocinadores.

Compra semanal y actividades de patrocinadores. Domingo: Eliminación

Cabe recordar que el gran estreno de La casa de los famosos 2026 será el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche.

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