La casa de los famosos México 2026: Aquí las pistas de los últimos habitantes, ¡triple revelación!

La expectativa por La casa de los famosos México 2026 está en su punto más alto. A pocos días de que concluya la presentación oficial de los habitantes, las últimas pistas compartidas por la producción apuntan a una actriz, una cantante y un creador de contenido relacionado con el futbol. Ya han comenzado a sonar con fuerza, generando una ola de especulaciones entre los fans del reality más comentado de la televisión mexicana.

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La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

La casa de los famosos México 2026 se convertirá en la edición más grande del reality, con un total de 18 habitantes. Durante casi dos semanas, la producción ha revelado poco a poco a los famosos que competirán por el codiciado premio.

La lista de participantes confirmados mezcla actores, cantantes, influencers, conductores y personalidades de Internet, una fórmula que ha resultado exitosa en temporadas anteriores y que promete generar alianzas, estrategias y conflictos desde los primeros días.

Hasta el momento, se han presentado 15 concursantes, quienes son:



Ernesto Laguardia : Actor y presentador.

: Actor y presentador. Karina Torres: Influencer y estilista.

Influencer y estilista. Ximena Herrera: Actriz.

Actriz. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo: Actriz.

Actriz. Yahir: Cantante, actor y conductor.

Cantante, actor y conductor. Flor Vigna: Influencer y boxeadora.

Influencer y boxeadora. Massad Altamimi: Empresario e influencer.

Empresario e influencer. Arantza Ruiz: Actriz e influencer.

Actriz e influencer. Ese Pérez : Influencer.

: Influencer. Fede Vigevani: Influencer.

Influencer. Brianda Deyanara: Influencer.

Influencer. Memo Schutz : Comentarista deportivo.

: Comentarista deportivo. Yanet García: Conductora

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Cómo se llamaran los cuartos de La casa de los famosos México 2026?

Uno de los cambios más comentados de esta temporada tiene que ver con la distribución de los habitantes dentro de “La casa”. A diferencia de las ediciones anteriores, donde solamente existían dos cuartos temáticos, esta cuarta temporada contará con tres habitaciones inspiradas en destinos turísticos: Tulum, Ibiza y Malibú.

La asignación de cada participante a su respectivo cuarto se dará hasta que todos los habitantes hayan ingresado oficialmente a la casa, tal como ha ocurrido en temporadas pasadas, mediante dinámicas al azar que se revelarán en la gala de estreno.

Durante la conferencia de prensa, la productora del programa, Rosa María Noguerón, explicó que “La casa” tuvo una renovación completa de cara a esta edición, y aseguró que el espacio no representará ningún problema pese al aumento en el número de concursantes.

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Estos son los cuartos de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuales son las pistas de los últimos habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Los tres últimos perfiles sorpresa para La casa de los famosos México 2026 fueron descifrados por los seguidores gracias a las siguientes pistas:



Marcianos

Disfraces de plátano

Balones de futbol

Sombrero rojo

Símbolos de Buda

Teléfonos celulares

Tenis

Con estas pistas muchos aseguran que los últimos tres integrantes apuntan a una actriz, una figura de la música mexicana y un creador de contenido enfocado en el futbol y el humor.

¿Gema Garoa, Mariana y Luis Chaparro, los posibles últimos confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Aunque la producción de La casa de los famosos México 2026 todavía no revela oficialmente a los últimos tres habitantes, en redes sociales ya circulan teorías que apuntan a Gema Garoa, Mariana y Luis Chaparro como los nombres que completarían el elenco de esta temporada. Las recientes pistas compartidas por el reality han provocado que los seguidores analicen cada detalle en busca de coincidencias.

Por un lado, Gema Garoa aparece entre las principales apuestas debido a su trayectoria como actriz y modelo, mientras que Mariana encajaría con las señales relacionadas con la música y su reconocida carrera en el pop mexicano. Ambas figuras aportarían experiencia televisiva y una sólida base de seguidores al programa.

En tanto, Luis Chaparro ha sido señalado por muchos usuarios como el posible integrante vinculado al mundo digital y al futbol. Su presencia en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram lo convierte en un perfil atractivo para conectar con las audiencias más jóvenes.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, pero si las teorías resultan ciertas, Gema Garoa, Mariana y Luis Chaparro serían los últimos famosos en sumarse a La casa de los famosos México 2026, la edición más grande del reality hasta la fecha.

¿Cuándo se revelan los últimos habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Los tres últimos habitantes sorpresa de La casa de los famosos México 2026 se revelarán en vivo durante la gran gala de estreno del reality el próximo domingo 26 de julio de 2026

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026.

Hora: 20:30 horas (Tiempo del centro de México).

Televisión: Transmisión principal por la señal de Las estrellas.

Streaming: Acceso total en vivo las 24 horas a través de la plataforma ViX.