La casa de los famosos México 2026: Habitante habría ganado millones de pesos por venta de contenido exclusivo

Son ya 15 los habitantes confirmados para La casa de los famosos México 2026. Dentro de los nombres, destaca alguien que consiguió una buena fortuna por vender contenido para mayores. Te contamos de quién se trata.

Participante de La casa de los famosos México 2026 vende contenido para adultos / Redes sociales

¿Quiénes son los 15 participantes confirmados para La casa de los famosos México 2026?

Este martes 21 de julio se confirmaron a dos habitantes más para La casa de los famosos México 2026, para así tener un total de 15 participantes al momento. ¿Habrán más sorpresas?

Al momento de esta nota, estos son todos los confirmados para el reality de Televisa:



Ernesto Laguardia : Actor y conductor.

: Actor y conductor. Karina Torres: Influencer.

Influencer. Ximena Herrera: Actriz.

Actriz. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo: Actriz.

Actriz. Yahir: Cantante, actor y presentador.

Cantante, actor y presentador. Flor Vigna: Influencer y boxeadora argentina.

Influencer y boxeadora argentina. Massad Altamimi: Empresario e influencer árabe.

Empresario e influencer árabe. Arantza Ruiz: Actriz, influencer y streamer.

Actriz, influencer y streamer. Ese Pérez : Influencer.

: Influencer. Fede Vigevani: Influencer y youtuber.

Influencer y youtuber. Brianda Deyanara: Influencer.

Influencer. Memo Schutz : Comentarista deportivo de Televisa.

: Comentarista deportivo de Televisa. Yanet García: Conductora y expresentadora del clima.

Se espera que el domingo, día del estreno, hayan más revelaciones.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Quién es la participante de La casa de los famosos México 2026 que vende contenido para mayores?

La confirmación de Yanet García como la decimoquinta habitante de La casa de los famosos México 2026 ha generado altas expectativas. Cabe recordar que se volvió conocida por ser la “chica del clima”, derritiendo y flechando a la audiencia mexicana.

Lejos de los foros de televisión, Yanet García ha reinventado su carrera, enfocándose actualmente en el mundo fitness, el bienestar y la creación de contenido digital. Su éxito en plataformas de suscripción exclusiva ha sido exponencial.

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre el público son los ingresos que la influencer obtiene gracias a estas ventas. Aunque la plataforma no revela oficialmente cuánto gana cada creador, diversas estimaciones han circulado desde su llegada al servicio.

Según Infobae, Yanet presuntamente podría estarse embolsando unos dos millones de pesos al mes, esto basándose en que el costo para obtener acceso a su contenido este unos 400 pesos mexicanos y con una comunidad de aproximadamente 5 mil suscriptores .

Es importante señalar que solo son estimaciones , esta información no ha sido confirmada, por lo que solo es una especulación que ha rondado en redes sociales durante las últimas horas.

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Yanet García y su plataforma para venta de contenido / Redes sociales

¿Quién es Yanet García y cuál es su trayectoria en televisión?

Yanet García es una conductora, modelo, actriz, influencer y empresaria mexicana, reconocida como “La chica del clima”. Alcanzó la fama entre 2014 y 2015 como presentadora del pronóstico del tiempo en Televisa Monterrey.

Además de la conducción, Yanet ha incursionado en la actuación con participaciones en producciones como:



Sharknado 5: Global swarming (2017),

(2017), Bellezonismo (2019) y,

(2019) y, Qué huevos, Sofía (2025).

También ha trabajado como modelo para diversas revistas y campañas publicitarias, consolidándose como una de las personalidades mexicanas con mayor presencia en redes sociales.

En lo personal, Yanet García tuvo una relación sentimental con Lewis Howes, actual esposo de Martha Higareda, en un romance que fue ampliamente conocido.

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