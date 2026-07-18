Participante de La casa de los famosos México 2026 a punto de perder un ojo antes de entrar al reality

La casa de los famosos México 4 ya reúne a influencers y primeros actores para esta edición del reality. En redes sociales, trascendió que uno de los participantes habría sufrido un delicado problema en su ojo, al grado de casi perderlo. ¿De quién se trata?

Filtran a un habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos México 4 al momento?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México arrancará el próximo domingo 26 de julio y todo apunta a que será una de las ediciones más ambiciosas del reality hasta la fecha. La producción ya ha generado gran expectativa entre el público con la presentación de su elenco oficial.

Hasta el momento, 11 celebridades han sido confirmadas como habitantes de la casa, conformando un grupo que reúne a reconocidos actores, actrices, cantantes, influencers y creadores de contenido.

Los participantes anunciados son:



Ernesto Laguardia,

Karina Torres,

Ximena Herrera,

Aldo Rendón,

Moisés Peñaloza,

Cynthia Klitbo,

Yahir,

Flor Vigna,

Masad Altamimi,

Arantza Ruiz y,

Ese Pérez.

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La casa de los famosos México 2026: ¿Qué otros participantes serán anunciados? / NMás y redes sociales

¿Quién es el participante de La casa de los famosos México 4 que casi pierde un ojo?

Se trata del más reciente participante anunciado, Ese Pérez, creador de contenido que formará parte de esta cuarta edición de La casa de los famosos México.

Hace algunos meses, el también youtuber mencionó que fue agredido con una piedra y el impacto terminó afectando gravemente su ojo. Según su relato, no esperaba que fuera algo tan difícil, pero le comentaron que debía tratarse con cirugía.

Esto fue lo que le dijo la doctora:

Traes sangre en el ojo. Podemos observar que tu retina está a punto de desprenderse con tu córnea, y tu cristal que traes en el ojo se te rompió. Dra. Ese Pérez

Por otra parte, no se le podía practicar la cirugía de manera inmediata, por lo que tuvo que seguir una serie de pasos e indicaciones de parte de su doctora, ya que podría correr el riesgo de perder la vista:

Un mes en cama, porque me diji ‘si cargas, si corres, si caminas muy fuerte, no te puedes ni mastur...’. Andaba bien agüitado. Ese Pérez

Afortunadamente todo salió bien, eso sí, ya usa lentes por protección a sus ojos. Cabe recordar que esto fue hace un tiempo y no corresponde a su reciente anuncio en La casa de los famosos México 4.

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¿Quién es Ese Pérez y qué contenido hace?

Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez, es un influencer, comediante y cantante originario de la Ciudad de México que alcanzó gran popularidad gracias a los videos de humor que publica en redes sociales.

Su contenido se caracteriza por mostrar, con un toque cómico, situaciones cotidianas que viven miles de capitalinos, como los recorridos en transporte público y las experiencias en colonias populares.

Además de su éxito como creador digital, también ha desarrollado una carrera musical. Uno de sus temas más conocidos es “ Pídete una miche ”, canción que se viralizó al acumular millones de reproducciones en plataformas como TikTok y YouTube. Asimismo, ha realizado colaboraciones con exponentes del género urbano como Yeri Mua, Bellakath y El Bogueto, consolidando su presencia entre el público joven.

Actualmente reúne más de 5 millones de seguidores en TikTok, alrededor de 1.5 millones en Instagram y una amplia audiencia en YouTube, donde combina contenido de entretenimiento con lanzamientos musicales.

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