La casa de los famosos México 2026: ¡Estas son las pistas del decimosegundo habitante confirmado! ¿Quién es?

Las revelaciones de habitantes para ‘La casa de los famosos México 2026’ siguen dando de qué hablar. Hace poco, se anunció a Ese Pérez, reconocido influencer y gran amigo de Santa Fe Klan, como el decimoprimer confirmado.

Como es costumbre, tras cada revelación, se dan pistas sobre el siguiente integrante. ¿Quién será el decimosegundo participante del reality? Te contamos lo que se sabe y las especulaciones que rondan en redes sociales.

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Ese Pérez confirmado para La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cuántos habitantes habrá en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Hasta el momento, se han dado a conocer los primeros once habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Primer habitante: Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Ernesto Laguardia, actor y conductor. Segunda habitante: Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’.

Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’. Tercera habitante: Ximena Herrera, actriz.

Ximena Herrera, actriz. Cuarto Habitante: Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen.

Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen. Quinto habitante : Moisés Peñaloza, actor y modelo.

: Moisés Peñaloza, actor y modelo. Sexta habitante: Cynthia Klitbo, actriz.

Cynthia Klitbo, actriz. Séptimo habitante: Yahir, cantante y actor.

Yahir, cantante y actor. Octava habitante: Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino.

Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino. Noveno habitante: Massad, influencer y empresario de origen árabe.

Massad, influencer y empresario de origen árabe. Décima habitante: Arantza Ruiz, actriz y streamer.

Arantza Ruiz, actriz y streamer. Decimoprimer habitante: Ese Pérez, influencer y cantante.

Hay dudas sobre cuántos concursantes habrá esta temporada de ‘La casa’. Rosa María Nogueron, productora del reality, dijo que habría 15 en total. No obstante, Arantza Ruiz habría cometido la indiscreción de decir que serían 16. Esto último no ha sido corroborado.

Según se ha especulado en redes sociales, los primeros 12 serán revelados como normalmente se ha estado haciendo, mientras que los otros dos se anunciarán en una conferencia de prensa la próxima semana. El último se mostrará hasta el día del estreno.

Entre otras especulaciones, se ha dicho que dos de los que faltan por anunciarse se bajaron del proyecto a última hora y la productora está “desesperada” por buscar sustitutos.

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Ese Pérez es un influencer mexicano / Redes sociales

Las pistas del decimosegundo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’

De acuerdo con las pistas mostradas sobre el decimosegundo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026', se trataría de un influencer muy famoso. Y es que se enseñó lo siguiente:



Una cámara

Un aro de luz

Una placa de YouTube

Dulces

Payasos

Un mundo de caramelo

Con esto en mente, las redes sociales han explotado en teorías sobre su posible identidad. No obstante, un nombre ha sido el más sonado: Fede Vigenani.

Revelado 12 de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Fede Vigenani entra a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Fede Vigenani es un influencer de origen uruguayo. Se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más vistos de Latinoamérica.

Los internautas han resaltado que la mayoría de las pistas, si no es que todas, hacen referencia a él. En el promocional del decimosegundo revelado se muestra un suéter azul, muy similar al que el famoso ha mostrado en redes sociales.

También se sabe que es fan de los dulces y tiene una serie sobre payasos. Aunado a todo esto, previamente, diversos medios digitales ya lo habían confirmado como un participante más.

No obstante, no se sabrá si realmente es él hasta el próximo domingo 19 de julio, a las 11:28 am. La revelación será transmitida por los canales de Televisa, así como por las redes sociales del reality.

Fede Vigenani podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ se estrena el próximo domingo 26 de julio de 2026, a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las Estrellas y VIX, aplicación en la que se tendrá acceso al 24/7 y a las pre y postgalas.

Los conductores serán los mismos que en ediciones pasadas:

Galilea Montijo: Conductora estelar. Estará en los domingos de eliminación y miércoles de nominación.

Conductora estelar. Estará en los domingos de eliminación y miércoles de nominación. Odalys Ramírez y Diego de Erice : Conductores de las galas semanales.

: Conductores de las galas semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: Conductores de las pre y postgalas.

Conductores de las pre y postgalas. Marie Claire Harp: Encargada de la parte digital.

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