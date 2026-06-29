Galilea Montijo confirmada como integrante de ‘La casa de los famosos México 2026’: “Qué bárbara”

Faltan unas cuantas semanas para el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. En medio de la espera, comienzan a surgir más detalles sobre quienes estarán en el polémico reality.

Tras darse a conocer el primer promocional del show, se confirma a Galilea Montijo como la primera integrante. Te contamos todos los detalles.

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Galilea Montijo en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent

¿Por qué el promocional de ‘La casa de los famosos México 2026’ es tan criticado?

Durante el pasado fin de semana, las redes sociales oficiales de ‘La casa de los famosos México’ compartieron el primer promocional para la nueva temporada del reality. El video muestra a varios exparticipantes como Aarón Mercury, Maro Bezares y Abelito siendo “colocados” dentro de una especie de tablero.

Al final, se muestra a Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes anuncian que el estreno está programado para el próximo 26 de julio. El material llamó mucho la atención debido a que fue generado con inteligencia artificial (IA).

Los internautas criticaron mucho esto. Algunos hasta especularon que no había “suficiente presupuesto” para hacer un comercial “real”. Pese a todo, muchos están a la expectativa de lo que ofrecerá la nueva temporada.

El público ha pedido que “metan a gente joven y divertida” para que el show sea más entretenido. A través de internet, se han filtrado algunos de los posibles habitantes. Algunos nombres que más han sonado son los de Tammy Parra y Sylvia Pasquel.

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Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Galilea Montijo anuncia su regreso a ‘La casa de los famosos México’

Mucho se especuló sobre la presencia de Galilea Montijo como conductora en ‘La casa de los famosos México 2026’. Se dijo que, presuntamente, la habían despedido y la producción estaba en búsqueda de un “rostro más joven”.

Esto está muy lejos de la realidad. Durante la más reciente emisión de ‘HOY’, la también actriz dijo que regresa como la presentadora estelar del programa. También confirmó que Odalys Ramírez y Diego de Erice vuelven como conductores de las galas semanales.

“Primera confirmada de ‘La casa de los famosos México’. Aquí la tienen, qué bárbara, la conductora Galilea Montijo. Obviamente van a estar Odalys, como siempre, y Diego en las galas de lunes, miércoles y viernes. Su servilleta estará los domingos, como siempre”. Galilea Montijo

También mencionó que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán en las pre y postgalas. En tanto que Marie Claire Harp estaría en la parte digital.

De acuerdo con información oficial, la primera habitante del reality se revelará el próximo domingo 6 de julio. Muchos creen que podría ser Sylvia Pasquel o Karina Torres. Sin embargo, nada está confirmado aún.

¿Quiénes podrían estar en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En los últimos meses, se han filtrado listas que presentan a los posibles habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Estos son los nombres más sonados:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

Aunque no se ha anunciado cuál será el primer premio de ‘La casa de los famosos México 2026', se especula que será el mismo que se dio en otras ediciones, es decir, 4 millones de pesos.

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