Galilea Montijo quedaría fuera de La casa de los famosos México ¡Revelan a los conductores que la sustituirían!

Faltan pocos meses para el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Las especulaciones no han faltado, principalmente sobre si Galilea Montijo continuará como la conductora estelar del reality.

La actual presentadora de ‘Hoy’ ha tenido mucha aceptación como la cara principal del reality y, si bien el público espera que continúe desempeñando su papel, ha comenzado a circular la versión de que, supuestamente, sería reemplazada. Incluso, ya se filtró quiénes presuntamente la sustituirían.

Si bien se puede llegar a pensar que todo sería un rumor malicioso, hace poco se dio a conocer un audio atribuido a Montijo, en el que ella misma confirmaría toda la información. Esto es todo lo que se sabe.

Galilea Montijo / Mezcalent

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¿Por qué se dice que Galilea Montijo ya no estará en ‘La casa de los famosos 2026’?

Todo comenzó con una publicación en X (antes Twitter) hecha por la página especializada en espectáculos @Laoreja_TV. Según el post, la producción de ‘La casa de los famosos México’ estaría pensando en “dejar descansar” a Galilea Montijo y sustituirla por otros dos conductores.

Presuntamente, Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes fungieron como presentadores de las galas semanales en las anteriores temporadas, tomarían su lugar.

“Televisa está pensando en mandar a descansar a Galilea Montijo de ‘La casa de los famosos’ y se quedan Odalys y Diego, ¿qué piensan?”, se lee.

La publicación generó muchas opiniones divididas. Si bien algunos simplemente no le tomaron importancia, otros consideran que, al menos Odalys, no sería apta para tomar el papel de Galilea. Hasta el momento, Rosa María Noguerón, productora del show, no se ha pronunciado ante esta especulación. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

Post sobre Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Galilea Montijo confirma su salida de ‘La casa de los famosos México’?

Aunado a todo esto, el programa ‘En shock’ presentó un audio atribuido a Galilea Montijo. Antes de presentar la grabación, el periodista Jorge Carbajal sostuvo que el material era verídico.

En el clip, la conductora, presuntamente, diría que su contrato con Televisa acaba dentro de unos meses. También expresaría que ya estaría “harta de México” y por ello querría mudarse a otro país, al menos por un tiempo.

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste es decir lo que te estoy diciendo y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme y respirar, ¿qué te digo?”, se escucha.

Según Carbajal, el lugar tentativo al que, presuntamente, se mudaría Galilea sería España, pues ella y su novio, Isaac Moreno, tendrían ganas de iniciar un negocio allí. Cabe mencionar que, hasta ahora, la celebridad no ha dicho nada ante esta información, por lo que todo queda en calidad de un simple RUMOR. Aunque sí mencionó, hace unos meses, que estaría iniciando su taquería en dicho país. ¿Será?

¿Quién es Galilea Montijo?

Martha Galilea Montijo Torres, mejor conocida como Galilea Montijo , es una actriz y presentadora mexicana.

Actualmente tiene 52 años.

Comenzó su carrera en 1993 como conductora en el canal de Ritmoson Latino.

Con el tiempo, se le vio en más programas y telenovelas, siendo el matutino ‘Hoy’ el más importante.

En ‘Hoy’, comenzó en 2008 y actualmente es una de las presentadoras estelares.

Tiene un hijo con su exesposo, Fernando Reyna.

Actualmente tiene una relación con Isaac Moreno.

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