¿Galilea Montijo quiere trato de diva? Revelan supuestas exigencias en nuevo reality: “Hace lo que quiere”

Galilea Montijo está en uno de sus mejores momentos profesionalmente, además de su próxima participación en “La casa de los famosos México”; recientemente se dio a conocer que será conductora de “Solo la más 2"; sin embargo, su llegada al reality ya está dando de qué hablar.

La participación de Galilea Montijo en la edición All Stars de “La más draga”, considerado uno de los realities más importantes del mundo drag en México, acaparó la atención de nuevos espectadores y la puso en el centro de la polémica luego de que se revelaran las supuestas condiciones que puso para aceptar el proyecto.

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Galilea Montijo llega a “Solo la más 2" / Instagram: @galileamontijo

¿Cómo se anunció la llegada de Galilea Montijo a Solo la más 2?

Fue a través de las redes oficiales del reality donde se dio a conocer que Galilea Montijo será la conductora del proyecto; anuncio que puso en duda su participación en “La casa de los famosos México” y el matutino Hoy, proyectos en los que permanecerá.

La presentadora no llega sola a la nueva edición del reality; dentro del panel de jueces se encuentran figuras que jugarán un papel importante. Lola Cortés, Alfonso Waithsman y Aldo Rendón son los confirmados hasta ahora, además de Rebel Mörk, ganadora de la temporada pasada.

Cabe mencionar que, tras el anuncio de Galilea Montijo como conductora, se filtró un fragmento de la canción que interpretará y formará parte del proyecto, una tradición dentro reality, lo que emociona más a sus seguidores.

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Galilea Montijo tendrá su propia canción en “La más draga 2". / Redes sociales

¿Cuáles son las condiciones por las que aseguran que Galilea Montijo presuntamente quiere trato de diva?

En medio de la emoción por su participación en “Solo al más 2", se dio a conocer que Galilea Montijo no sería la única conductora del reality, pero presuntamente puso una serie de condiciones para aceptar el proyecto, entre ellas, tener protagonismo en los promocionales.

“Hace dos semanas, se lanza la publicidad de que Galilea Montijo va a ser la conductora de este proyecto llamado La más draga, pero es una competencia de ganadoras con ganadoras, pues me enteré por ahí que empiezan a manejar todo el show como si Galilea fuera la conductora principal”, explicó Gabriel Cuevas en “Dulce y picosito”

El periodista detalló que Galilea Montijo no será la única al frente del proyecto; también estarán Vanessa Claudio, Karime Pindter y Maca Carreido, pero el equipo de la presentadora de Hoy pidió que solo ella estuviera en la parte promocional.

“Lo más déspota es que pidió que a la premier no vayan las otras conductoras. No cobró mucho, pero sí pidió trato de diva, no sé si ella, pero sí su agencia”, detalló Cuevas. Mientras que Analu Salazar aseguró que le dijeron que Galilea Montijo “hace lo que quiere”.

Al momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado con respecto a esta polémica. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR.

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Galilea Montijo habría pedido trato de diva en La más draga. / Redes sociales

¿Cuándo se estrena “Solo la más 2" y cómo se puede ver?

Será el próximo 16 de junio de 2026 cuando se estrene “Solo la más 2" en punto de las 9:00 de la noche a través del canal de YouTube de La más draga; sin embargo, no es gratuito.

En caso de querer disfrutar de los episodios completos del reality, se debe pagar una suscripción mensual al canal. El costo depende de la región o el nivel de membresía que se solicite, pero suele rondar entre los 100 y 200 pesos mexicanos.

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Así lo dijo Gabo Cuevas: