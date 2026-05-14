¿Galilea Montijo se va de ‘Hoy’? Tras anunciar conducción en nuevo proyecto, producción ¡la reemplaza!

Galilea Montijo, una de las principales conductoras del programa ‘Hoy’, no estuvo presente en el matutino, lo que dejó sorprendido a muchos. Además, anunciaron a su reemplazo hoy, jueves 14 de mayo.

Cabe recordar que, en días pasados, se dio a conocer que Gali sería la conductora de un destacado reality show. ¿Ya se fue permanentemente de ‘Hoy’? ¿Quién fue su reemplazo? Acá te decimos todo.

Galilea Montijo no estuvo en ‘Hoy’ este jueves 14 de mayo. / Foto: Mezcalent.

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¿Cuál es el programa que tendrá como conductora a Galilea Montijo?

El nuevo programa en el que Galilea Montijo será conductora es ‘La más draga: Solo la más 2’, el cual es transmitido por YouTube. El pasado martes, a través del canal oficial de este reality show, se anunció que la famosa será conductora de la segunda edición de este destacado programa de televisión.

Cabe destacar que Galilea Montijo ya tuvo una participación en este reality show, pero como jueza, ahora será conductora oficial de todos los capítulos de la segunda temporada.

Ante esto, se mantiene la especulación y rumor si Galilea dejará sus proyectos de conducción como ‘Hoy’ o ‘La casa de los famosos México’ para irse a este nuevo reality, sobre todo por no aparecer en el matutino de este jueves 14 de mayo.

Galilea Montijo estará en ‘La más draga: Solo las más 2'. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Galilea Montijo no estuvo en ‘Hoy’?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que Galilea Montijo no estuvo en el programa ‘Hoy’ este jueves 14 de mayo. En algunas ocasiones, la conductora se ausenta del programa matutino por cuestiones personales o de otros proyectos, por lo que no hay información que indique si ya se retiró de manera permanente del matutino.

Tampoco se tiene conocimiento de si abandonará sus proyectos con ‘Hoy’ y próximamente en ‘La casa de los famosos México’, que llega a su cuarta temporada. Lo que sí fue confirmado es que hubo un reemplazo temporal para Galilea Montijo, ya que se encuentra concursando en ‘Hoy soy el chef’, por lo que su compañera Claudia Troyo se quedaría sola.

La producción no dejó que Troyo estuviera sola y le asignó una compañera temporal ante la ausencia de Galilea Montijo. ¿Quién fue?

Galilea Montijo no dejará el programa de ‘Hoy’. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién fue el reemplazo de Galilea Montijo en ‘Hoy soy el chef’?

Se trata de Jessica Segura, quien fue la compañera temporal de Claudia Troyo este jueves 14 de mayo en sustitución de Galilea Montijo en ‘Hoy soy el chef’. Cabe mencionar que la actriz compite en este espacio del programa ‘Hoy’ al lado de Mariana Botas.

Jessica Segura solamente fue compañera temporal de Claudia Troyo en ausencia de Galilea, por lo que no dejará a Mariana Botas. Se espera que este viernes 15 de mayo, que es día de eliminación de ‘Hoy soy el chef’, Galilea Montijo regrese.

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¿De qué trata ‘La más draga: Solo las más’?

‘La más draga: Solo las más’ reality show que se basa en el programa de YouTube ‘La más draga’ .

. ‘La más draga’ va en su séptima temporada y, a lo largo de estos años, algunas participantes han destacado más que otras.

y, a lo largo de estos años, algunas participantes han destacado más que otras. En ‘La más draga: Solo las más’ aquellas concursantes que no ganaron y destacaron en sus temporadas tienen una oportunidad más para llevarse el triunfo.

aquellas concursantes que no ganaron y destacaron en sus temporadas tienen una oportunidad más para llevarse el triunfo. A través de varios retos tendrán que mostrar sus mejores talentos y demostrar de lo que son capaces para ser la mejor drag mexicana.

Cabe señalar que esta nueva temporada tendrá como jueces a:



Lola Cortés,

Rebel Mork,

Alfonso Waithsman y

Aldo Rendón.

Galilea Montijo será la conductora de esta segunda edición.

El estreno de la segunda temporada de ‘La más draga: Solo las más será el martes 16 de junio a las 21:00 horas en la cuenta oficial de YouTube de ‘La más draga’.