Galilea Montijo CONFIRMA, entre lágrimas, distanciamiento con su hijo previo al Día de las Madres, ¿por Isaac?

Con motivo del Día de las Madres, la producción del programa Hoy organizó una dinámica con las conductoras del matutino en la que compartieron reflexiones y pensamientos sobre sus hijos; sin embargo, Galilea Montijo fue una de las excepciones.

Desde que el hijo de la presentadora dejó de vivir con ella, es común que estén alejados por algunas semanas, ya que el joven radica en Acapulco junto a su papá, Fernando Reina; sin embargo, en ocasiones especiales, el joven siempre aparece junto a su mamá, por lo que su ausencia sorprendió a propios y extraños.

Galilea Montijo sorprende al aparecer sin su hijo en Hoy. / Redes sociales

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¿Por qué el hijo de Galilea Montijo dejó de vivir con su mamá?

A principios de 2025 comenzaron a circular especulaciones sobre el distanciamiento entre Galilea Montijo y su hijo, pero en un encuentro con medios la presentadora aseguró no tener problemas con el menor y su expareja, pues ambos se esfuerzan por dar lo mejor.

“Es un excelente papá. Amamos a nuestros tres hijos por sobre todas las cosas y en este momento, porque así lo decide, también (mi hijo) está con su papá, y yo muy feliz de que esté en una época tan difícil como la adolescencia.” Galilea Montijo.

Pese a que en ese momento no dio los pormenores de lo ocurrido, abordó el tema semanas después en Netas divinas, donde confesó que la decisión fue de su hijo, y aunque en ese momento sintió que “era la peor mamá”, optó por apoyar su decisión.

“Qué bueno que lo pide en una etapa difícil, que es la adolescencia; sé que necesita al papá. Nunca estamos preparadas para que se nos vayan.” Galilea Montijo.

Galilea Montijo se sincera sobre el distanciamiento con su hijo. / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

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¿Hijo de Galilea Montijo está distanciado de ella a unos días del 10 de mayo?

Durante su intervención en la celebración del programa Hoy, Montijo explicó que su hijo está emprendiendo su propio camino, lo que le impidió acompañarla en el matutino, pero sabía que estaba con ella de corazón.

La conductora y actriz no pudo contener las lágrimas tras ver al resto de sus compañeras junto a sus hijos, entre ellas Tania Rincón; sin embargo, expresó el enorme cariño que siente por su primogénito y los otros dos hijos que tiene su expareja y con los que sigue conviviendo.

“A mi hijo, que lo amo con todo mi ser. Sé que en estos momentos está conmigo de corazón. Está en un momento muy importante del fútbol y yo lo estoy apoyando aunque no esté conmigo. A veces, así nos toca a los papás y a las mamás hacernos a un lado, pero yo sé que me ama y yo lo amo con todo mi corazón. Y a mis otros dos (hijos) que me regaló la vida, que también los amo.” Galilea Montijo

Galilea Montijo habla del distanciamiento con su hijo. / Redes sociales

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¿Cómo es la relación del hijo de Galilea Montijo con su novio, Isaac Moreno?

Desde que Galilea Montijo hizo pública su relación con Isaac Moreno, nada ha cambiado en la relación con su hijo, pues continuamente comparte fotografías en las que aparecen los tres; además, recientemente el joven confesó su sentir ante el romance de su mamá.

Hijo de Galilea Montijo habla de la relación con Isaac Moreno. / IG: @galileamontijo

Respecto a la separación entre sus papás, señaló que su relación siempre ha sido respetuosa y se siguen llevando bien y, pese a la distancia con su mamá, se mantienen en contacto y siempre intentan estar presentes.

Por lo tanto, pese a la confirmación de distanciamiento de Galilea Montijo, la relación con su hijo sigue estable, pero los compromisos del joven para cumplir sus sueños impidieron que estuviera con su mamá en la celebración del Día de las Madres del matutino.



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