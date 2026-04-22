‘La casa de los famosos México’: Filtran lista de los presuntos habitantes para la temporada 2026

Faltan pocos meses para que se estrene la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. En tanto que las expectativas crecen, mucha información ha comenzado a circular en redes sociales; mucha de ella confirmada y otra de forma “extraoficial”.

En medio de la espera por más datos, se filtra la presunta lista de los habitantes que estarían para esta temporada. ¿Quiénes son?

La casa de los famosos México / Mezcalent/Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre ‘La casa de los famosos México 2026’?

En entrevista para TVNotas, Rosa María Nogueron, productora de ‘La casa de los famosos México’, dijo que ya se estaban “calentando los motores” para la cuarta temporada del show. Mencionó que han escuchado a la gente y buscan que su elenco sea el mejor para el reality.

“Nuestro compromiso crece con cada temporada para hacer una temporada mejor porque, sin duda alguna, el talento es el que le da la personalidad en cada temporada. Ya estamos avanzados en otras ideas”, dijo.

En esa conversación, mencionó que ya se tenía sobre la mesa el nombre de Silverio Rocchi. No obstante, aún no hay nada pactado. También descartó incluir a Daniela Parra, quien en su momento expresó su deseo de ser incluida en el show.

Por otra parte, en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, Galilea Montijo dejaría de ser la conductora estelar, siendo reemplazada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. También se maneja la versión de que Marie Claire Harp será la que tome su lugar.

Supuestamente, Galilea ya no renovaría su contrato con Televisa y se mudaría de país para iniciar un negocio junto a su novio. Si bien esto no ha sido confirmado, en su momento la propia presentadora habló sobre hacer un proyecto en España, lo que ha generado más dudas en el público.

La casa de los famosos México / Mezcalent/Redes sociales

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Filtran lista de los posibles habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, se ha filtrado una lista con los posibles habitantes para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Sin mencionar a los que ya estarían confirmados, el listado muestra a las celebridades que, supuestamente, estarían en “pláticas”.

Estas serían las celebridades contempladas:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

Cabe mencionar que, hasta el momento, la producción no ha hecho anuncios oficiales. En las temporadas pasadas, se comenzaban a revelar nombres a partir de mayo, por lo que se especula que será hasta el próximo mes que se sabrá más información.

Se filtra una supuesta primera lista de participantes para #LCDLFMX cuarta temporada. pic.twitter.com/kAG5cGquN3 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 22, 2026

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta ahora, no hay fecha oficial de estreno para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. No obstante, la producción del show anunció que sería a finales de julio. Se dijo que, poco antes de eso, se dará a conocer el interior de las instalaciones.

Cabe mencionar que, al parecer, el premio final será el mismo que en otras ediciones, es decir, de cuatro millones de pesos. Estos fueron los ganadores de las temporadas pasadas:

Wendy Guevara

Mario Bezares

Aldo de Nigris

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