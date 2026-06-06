Actriz rompe el silencio y confiesa si Galilea Montijo le arrebató un protagónico, ¿de amigas a rivales?

Después de que Galilea Montijo fuera exhibida en pleno programa “Hoy”, ha vuelto a ser tema de conversación luego de que una de sus excompañeras compartiera su experiencia durante las grabaciones de una telenovela.

Actualmente, Galilea Montijo es una de las conductoras más conocidas de la televisión mexicana por su trabajo en el matutino y La casa de los famosos México; sin embargo, antes de ser titular de varios programas, fue protagonista del melodrama “La verdad oculta”.

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Galilea Montijo fue protagonista de “La verdad oculta”. / Mezcalent

¿Quién es la actriz que habló sobre el protagónico de Galilea Montijo?

Durante una entrevista con Annette Cuburu, Claudia Troyo compartió su experiencia trabajando junto a Galilea Montijo en la telenovela “La verdad oculta”, la cual unió sus vidas y desde entonces no se han separado.

De acuerdo con Troyo, cuando presentaron a Galilea Montijo como protagonista del proyecto, no la conocía, solo la había visto en algunos programas, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, se dio cuenta de la buena energía que tenía: “Cuando ambas llegamos a la prueba de vestuario, me di cuenta de que su vibra y energía eran hermosas”, compartió la actriz.

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Galilea Montijo en programa Hoy. / Redes sociales

¿Galilea Montijo le quitó el protagónico a Claudia Troyo?

Según las declaraciones de Claudia Troyo, desde que presentaron el proyecto de “La verdad oculta” Galilea Montijo ya era protagonista, por lo que no le arrebató ningún protagónico.

“Nos conocimos justo con el señor Emilio La Rosa haciendo La verdad oculta, salimos de hermanas. Me acuerdo que en una junta, ya estábamos varios del elenco y Gali todavía no, y nos dijo el señor Emilio La Rosa, ‘la protagonista va a ser la señorita Galilea Montijo’”.

Actualmente, ambas actrices mantienen una relación cercana, incluso se llaman “hermanas”. La conexión que tuvieron fue inmediata, pues se ofrecieron apoyo y fluyeron bien a lo largo del melodrama:

“Desde ahí nos hicimos super, súper amigas, tan así que nos decimos hermanas, ¿no?”. Claudia Troyo

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¿Cuál fue el proyecto que reencontró a Claudia Troyo y Galilea Montijo?

Claudia Troyo formó parte de Las estrellas bailan hoy en 2021 junto a Raúl Sandoval, pero no fue hasta años después cuando tuvo la oportunidad de volver a trabajar de cerca con Galilea Montijo.

A principios de este 2026, Galilea Montijo y Claudia Troyo llegaron a la cocina de Hoy soy el chef, donde, además de compartir su talento culinario, regalaron varios momentos inolvidables al público, quien revivió su participación en conjunto en “La verdad oculta”.

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