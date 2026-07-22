¿Galilea Montijo le hizo el feo a Marie Claire en La casa de los famosos México 2026? Ya hay rumores de rivalidad

La conferencia de prensa de este martes 21 de julio, pensada para presentar a los 15 participantes de la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026, terminó por acaparar titulares por un motivo distinto al esperado.

Mientras Galilea Montijo y Wendy Guevara encabezaban el evento como rostros principales de LCDLF México, un breve momento con Marie Claire Harp se robó la conversación en redes sociales, donde ya circulan capturas y videos que hablan de un supuesto desaire entre ambas conductoras.

No te pierdas: Ex de Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, lo señala de ¿tacaño y mentiroso?

La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Galilea Montijo ignoró a Marie Claire Harp en la presentación de La casa de los famosos México 2026?

El presunto incidente ocurrió durante la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026, cuando la producción presentó oficialmente al equipo de conductores de la nueva temporada. Una de las apariciones más celebradas fue la de Marie Claire Harp, quien pasó de ser la primera eliminada de la primera edición del reality a convertirse en una de las conductoras e integrantes del universo del programa más queridas por el público. Su llegada fue recibida con entusiasmo por los asistentes y seguidores en redes sociales pero ¿no de Gali?

Fue precisamente cuando la conductora venezolana ingresó al escenario para saludar a sus compañeros cuando algunos internautas notaron un detalle que rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con los comentarios que circulan en redes sociales, varios usuarios consideran que Galilea Montijo no respondió al saludo de Marie Claire Harp, situación que fue interpretada por algunos como un supuesto desaire. Aunque el video muestra apenas unos segundos del encuentro, eso bastó para que surgieran toda clase de teorías.

Lee: ¿Sian Chiong es gay? El exhabitante de La casa de los famosos México dice: “Mi preferencia siempre ha sido clara”

¿Galilea Montijo se disculpó con Marie Claire Harp tras el supuesto desaire en La casa de los famosos México 2026?

Aunque el momento pareció pasar desapercibido para quienes estaban en el escenario, en redes sociales no dejaron escapar ningún detalle. Después de acercarse a saludar, Marie Claire Harp únicamente jaló una parte del vestuario de Galilea Montijo y siguió con la presentación. Sin embargo, para algunos internautas ese breve intercambio fue suficiente para alimentar las teorías sobre una supuesta tensión entre ambas.

“Galilea no le chocó la mano, no está soportando”.

“¿Sintieron la tensión de Galilea hacia Marie Claire? Sabe que le va a quitar la chamba porque ya va para fuera”.

“¿Vieron que la Galilea no soportó cuando entró la patrona Marie Claire?”.

“Galilea no soporta el brillo de Marie Claire”.

“¿Son ideas mías o a Galilea nunca le ha caído (bien) Marie Claire?”.

“La Gali no la quiere y se le nota”.

A pesar de estas opiniones, hasta ahora no existe ninguna declaración oficial que confirme algún problema entre las presentadoras. Todo se mantiene en el terreno de las especulaciones generadas por los usuarios de Internet.

¿Cuándo y dónde ver ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ se estrena el próximo 26 de julio de 2026, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de Las estrellas y VIX, aplicación que también dará acceso al ansiado 24/7.

Las galas semanales serán transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm. En cuanto a las pre y postgalas, estarán disponibles en VIX media hora antes y tras el final de cada gala. Los conductores serán los mismos:

Galilea Montijo : Conductora estelar.

: Conductora estelar. Odalys Ramírez y Diego de Erice : Conductores de las galas semanales.

: Conductores de las galas semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: Conductores de las pre y postgalas.

Conductores de las pre y postgalas. Marie Claire Harp: Encargada de la parte digital.

Mira: Participante de La casa de los famosos México 2026 a punto de perder un ojo antes de entrar al reality