Habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ no hizo las paces con su papá antes de su muerte

‘La casa de los famosos México 2026’ ya está a punto de estrenarse. El público ha tenido curiosidad por saber más detalles sobre la vida de los habitantes revelados hasta el momento, principalmente de aquellos que se han posicionado como los “favoritos”.

En este grupo selecto se encuentra Aldo Rendón, quien fue el cuarto participante confirmado para la competencia. Algunos rememoraron la vez que contó que no pudo reconciliarse con su padre antes de su muerte. ¿Siente arrepentimiento? Esto dijo.

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Aldo Rendón habla sobre la relación de su papá / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Aldo Rendón, participante de ‘La casa de los famosos México 2026’, y su papá?

Fue hace algunos meses que Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, relató lo ocurrido con su padre. Empezó diciendo que su progenitor no estuvo presente durante la mayor parte de su vida, siendo su madre la encargada de criarlo.

“Mis hermanos tuvieron una relación más cercana con él y yo nunca porque no me nacía. Nunca voy a entender que un hombre deje a una mujer a la deriva, sin pagar un peso. Mi mamá vendía raspados, de fayuquera, secretaria, y siempre nos dio lo mejor”, indicó en una entrevista con Yordi Rosado.

Admitió que estar sin su padre no lo afectó demasiado, ya que este solía obligarlo a practicar deportes: “Era una nena y mi papá se debió dar cuenta; no me dejaba ver novelas”, resaltó, dejando claro que su madre jamás le habló mal de él, al contrario, trató de incentivar una relación entre los dos.

En algún punto, se enteró de que su papá estaba muriendo a causa de una terrible enfermedad. En ese entonces, su mamá le sugirió que hablara con él para evitar cualquier tipo de arrepentimiento: “Me dijo: ‘Márcale, si no le hablas te vas a sentir mal después’”, resaltó.

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La razón por la que Aldo Rendón, participante de ‘La casa de los famosos México 2026, no se reconcilió con su papá

Aldo Rendón, quien hace poco se vio involucrado en una pelea con una influencer, relató que la última conversación con su papá no salió nada bien. Y es que el señor no lo reconoció al principio. De igual forma, aparentemente mostró una actitud indiferente a las palabras que le decía el asesor de imagen.

“Le dije: ‘Papá, te hablo para decirte que te quiero mucho, gracias por darme la vida, que reflexiones y te termines de ir bien’. Me dijo: ‘Ya sabes cómo es tu mamá, yo estoy bien’. Le dije: ‘Si estás bien, no tenemos nada de qué hablar. Te mando muchos besos’. Y me dijo: ‘No me mandes besos, mándame unas viejas’”. Aldo Rendón

Resaltó que, a partir de allí, dio por muerto a su progenitor. Incluso admitió que no le afectó mucho saber que había muerto años después de esa conversación. Tampoco quiso cooperar para los gastos funerarios.

“Por mí échalo a la fosa común, no le voy a pagar el velorio a éste que ni nos pagó ni el kinder. Papá, me vale lo que hayas hecho, pero no quiero tener una energía negativa en mi vida”, resaltó.

Hubo muchas opiniones divididas ante esta anécdota. Si bien algunos lo apoyaron, otros creen que debió, al menos, pagar el funeral de su papá, ya que, pese a todo, “él le dio la vida”.

Aldo Rendón no quiso pagar el funeral de su papá / Redes sociales

¿Quién es Aldo Rendón, habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aldo Rendón es un influencer y asesor de imagen originario de Sinaloa.

Tiene 47 años.

Tiene más de 25 años de trayectoria y ha trabajado con grandes famosas como Thalía y Galilea Montijo.

Da conferencias en todo el país sobre cómo mejorar tu imagen.

Ha sido criticado en muchas ocasiones por los comentarios “funables” que ha hecho en los últimos años.

Entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’

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