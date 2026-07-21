Productora de La casa de los famosos México ¿suplica que regrese Adrián Marcelo? ¡Asegura que es un caballero!

Luego de que se especulara que Rosa María Noguerón estaría desesperada a pocos días del estreno de La casa de los famosos México, la productora sorprendió al revelar que sigue esperando el regreso de Adrián Marcelo al reality. ¿Lo quiere de panelista?

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Conductora de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué piensa Adrián Marcelo sobre La casa de los famosos México?

En una reciente entrevista, Adrián Marcelo confesó que La casa de los famosos México le había costado su matrimonio con Karina Puente.

“Yo como quiera sí perdí, sí, me fui por la puerta de atrás de lo que quiera la banda. Yo también. No estoy diciendo que fue perfecto, me costó hasta mi matrimonio”, dijo sobre su inesperada salida en una plática con Nayo Escobar.

Debido a que lo que pasó en el programa 24/7 marcó un antes y un después en el reality, reconoció que en su vida también hubo repercusiones a nivel familiar y personal.

“A partir del reality, yo me ausenté. Tiene que ver mucho más que con el reality, conmigo y la forma en la que tomé esta vivencia. Me hizo alguien un poco más frío, me volví un poco más desconfiado, paranoico, más ausente”, compartió.

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Adrián Marcelo asegura que La casa de los famosos México la hizo perder su matrimonio.

¿Rosa María Noguerón ya invitó a Adrián Marcelo a La casa de los famosos México 2026?

Pese a que Adrián Marcelo no ha mostrado interés por regresar a La casa de los famosos México. Rosa María Nogueron compartió que le gustaría tenerlo como panelista.

“No está vetado de Televisa y es una personalidad que nos encantaría tener. Yo sé que Adrián Marcelo tiene mucho trabajo, pero, Adrián Marcelo, si me estás escuchando, ojalá que aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas en La casa de los famosos”. Rosa María Nogueron

Cabe mencionar que no es la primera vez que la productora manifiesta su interés por el regiomontano; días atrás también comentó que no descarta su regreso, aunque sabe que es una persona enfocada en redes.

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¿Por qué Rosa María Noguerón quiere que regrese Adrián Marcelo?

Luego de que Rosa María Noguerón mostró su interés por Adrián Marcelo, explicó en la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026 que su relación con el regiomontano siempre fue cordial, tanto con él como con su representante, a quienes describió como maravillosas personas.

“Yo siempre he hablado desde mi trinchera. Para mí, tanto Adrián Marcelo como su mánager, David, son personas maravillosas; ambos son finísimas personas y yo siempre voy a hablar bien de ellos porque lo único que recibí de ellos fueron cosas buenas; son unos caballeros”. Rosa María Noguerón

Pese a que la pregunta de los reporteros se centró en el influencer, la productora del reality show confesó que La casa de los famosos México está abierta para todos los exparticipantes; aunque aseguró que el foco principal siempre debe ser los habitantes de la temporada actual.

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