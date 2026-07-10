¿’La casa de los famosos México’ vs. ‘HotSpanish’? Productora responde a señalamientos del influencer

Tal parece que la rivalidad entre ‘La casa de los famosos México’ y ‘La mansión VIP’ está muy lejos de terminar. En medio de la revelación de habitantes para la nueva temporada, ‘HotSpanish’ habría hecho una serie de declaraciones polémicas en contra del reality. Te contamos lo que se sabe.

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HotSpanish acusa a ‘La casa de los famosos México’ de plagio / Redes sociales

La presunta guerra entre ‘La mansión VIP’ y ‘La casa de los famosos México’

‘La mansión VIP’ y ‘La casa de los famosos México’, así como otros conceptos de Endemol, tienen ciertas similitudes, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar. El propio HotSpanish, creador de ‘La mansión’, aseguró a TVNotas que su idea era muy diferente y que tenía fe en el éxito que podría generar.

El reality digital tuvo un mayor éxito de lo esperado. Con tan solo un mes de duración, se registraron altos niveles de audiencia y hasta se está trabajando en una segunda edición.

La controversia resurgió tras la revelación de Karina Torres como la segunda confirmada de ‘La casa 2026’. En aquel entonces, el influencer contó que estaba por compartir un video sobre su concepto cuando, de la nada, sus cuentas en redes sociales se vieron hackeadas. Si bien no acusó a nadie, muchos teorizaron que podría tratarse de la producción de ‘La casa’.

“No duró ni una hora el video que acabo de subir, no dije nombres, pero al parecer este video no les gustó”. HotSpanish

Negó que quisiera opacar el anuncio de Karina y dijo haberse enterado de que, presuntamente, los productores de ‘La casa’ se habían juntado para “robarle sus ideas”. Indicó que lo que más le molesta de esta situación es que, en el pasado, la productora Rosa María Noguerón habló mal de su proyecto.

“Resulta que me entero de que sí hubo una junta para agarrar ideas de lo que yo estaba implementando. Y ojo, no pasa nada, el sol sale para todos, pero sí se me hace raro que primero hablen mal de un programa y después quieran tomar ideas de ahí”, manifestó.

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HotSpanish fue hackeado / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón confirma plagio de ‘La mansión VIP’?

En un encuentro con la prensa, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, respondió a las declaraciones de ‘HotSpanish’. Aseguró que “no necesita jugar sucio” para llegar al éxito.

“Ustedes nos conocen de toda la vida. Hay toda clase de competencia. El sol sale para todos. Cada quien tiene sus gustos y la libertad de ir adonde quiera ir a consumir contenido. Creo que sería muy injusto decir que jugamos con mano negra. No lo necesitamos”. Rosa María Noguerón

Si bien no quiso decir más sobre lo que habrá para la nueva temporada, sugirió que sería algo muy diferente a lo creado por el influencer: “Nosotros tenemos ya tres historias contadas con éxito”, indicó.

Finalmente, aprovechó para aclarar que, para la nueva edición, solo habrá 15 habitantes y no 18, como se venía especulando desde hace algunos días.

Hasta el momento, Roberto González, nombre real de ‘HotSpanish’, no se ha pronunciado ante lo dicho por Rosa. Se sabe que la segunda temporada de su concepto se estrena en noviembre, por lo que no habría una competencia como tal.

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’ se estrena el 26 de julio, a las 8:30 pm, a través de Las Estrellas y VIX, plataforma digital que también dará acceso al famoso 24/7.

Hasta ahora, los confirmados son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

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