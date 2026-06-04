Sol León ‘vetada’ de La casa de los famosos México 2026, revelan, ¿por culpa de La mansión VIP y HotSpanish?

Cada vez falta menos para el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ y las especulaciones sobre sus posibles habitantes no han faltado. Uno de los nombres más sonados ha sido el de Sol León, quien hace poco se coronó como la ganadora de ‘La mansión VIP’.

Todos pensaron que la influencer sí entraría al reality. Y es que ella misma admitió hace algunas semanas que tenía un nuevo proyecto en puerta, pero no quiso dar mayores detalles. No obstante, ahora circula que esto no sería así.

Si bien se reporta que hubo negociaciones de por medio, al final presuntamente decidieron “vetarla”, ¿fue por culpa del proyecto de ‘HotSpanish’? Esto es lo que se sabe.

Lee: Sol León es acusada de poseer armas y drogas tras ganar La mansión VIP; así responde

¿Por qué Sol León no entraría a ‘La casa de los famosos México 2026'? / Redes sociales

¿Cuál fue la razón por la que Sol León estaría “vetada” de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La mansión VIP’ causó mucha controversia en su momento. No solo por el comportamiento de sus participantes, sino también por la supuesta demanda que Endemol, empresa encargada de ‘La casa de los famosos’, quería entablar contra ‘HotSpanish’ por plagio.

Sin embargo, la participación de Sol León en el proyecto no tiene nada que ver con su supuesto veto de ‘La casa de los famosos México 2026’. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, todo habría sido por la irresponsabilidad de la empresaria.

Presuntamente, la producción del concurso citó en varias ocasiones a Sol para gestionar todo lo relacionado con su posible ingreso. No obstante, al parecer, ella no habría mostrado mucho interés, por lo que mejor presuntamente decidieron descartarla.

“Me dijo esta fuente: ‘A Sol León se le buscó desde hace tres meses y medio para tener una conversación aquí en la CDMX, porque la producción sí tenía contemplada a esta mujer’. Luego pasó que la producción comenzó a pedirle una fecha para que viniera a la CDMX”. Sol León

Según Cuevas, la regiomontana presuntamente siempre les “movía las fechas” para la cita, diciéndoles que tenía trabajo o viajes: “Sol León dejó ocho veces plantada a la producción, a Rosa María Noguerón, para negociar su participación. Los dejó colgados en diversos tiempos”, expresó.

Te recomendamos: ¿Juan de Dios Pantoja entra a La mansión VIP? HotSpanish hace turbia revelación: “Apaguen todo”

¿A Sol León le sabotearon su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’?

El comunicador contó que, al parecer, ni siquiera era Sol León quien “movía las fechas”, sino su actual pareja, Alex. Presuntamente, el hombre era quien les decía que Sol no podía reunirse con ellos por diversos motivos.

“Quiero pensar que Alex era quien tomaba las decisiones porque ella le decía. Igual puede existir la opción de que no le haya dicho. Alguien de Endemol decide contactarme y decirme: ‘No (ella no va)’”, expresó.

Cuevas también señaló que, recientemente, Sol buscó a la producción en busca de seguir las negociaciones. Sin embargo, fue rechazada tajantemente.

“Sol León los acaba de buscar. ¿Cuál cree que fue la respuesta? ‘Ahora nosotros no podemos recibirte’. Yo no estoy mintiendo. Me lo dijeron de primera mano”, relató

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha aclarado este asunto. De igual forma, aún no han comenzado las revelaciones oficiales sobre los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’.

El novio de Sol León la representaba en las negociaciones con La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes serán los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’?

A través de redes sociales, se han filtrado posibles listas de algunas celebridades que podrían entrar a la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Estos son los famosos que presuntamente estarían contemplados:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

Mira: Maza Clan está “con la cola entre las patas” tras lo ocurrido con Sol León, asegura su esposa, ¿hay divorcio?