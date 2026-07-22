¿Wendy Guevara le hace el fuchi a Adrián Marcelo? La influencer lo tacha de “inmaduro” y... ¡no se le antoja!

La cuarta temporada de La casa de los famosos México está a punto de comenzar, luego de revelar detalles de las habitaciones y sus instalaciones, otra nueva polémica salta al aire, luego de que Wendy Guevara le mandara un recadito a Adrián Marcelo. ¿Qué le dijo?

Wendy Guevara y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué mensaje le lanzó Wendy Guevara a Adrián Marcelo?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara fue cuestionada sobre las declaraciones del creador de contenido regiomontano, Adrián Marcelo, quien hizo comentarios sobre la posibilidad de tener un encuentro íntimo con ella.

Según su testimonio, Adrián le parecía una persona agradable y centrada a su ingreso durante la segunda temporada de La casa de los famosos México, pero poco a poco eso cambió:

Pues es, él siempre ha hablado de mí y siempre yo ni lo pelo. Yo yo pensé que era una persona más madura y más inteligente. Cuando entró a ‘La casa’ me dijo: ‘Yo lo que quisiera es que el público me amara un poquito de lo que te ama a ti’. Wendy Guevara

La molestia de Adrián llegó cuando se enteró que Wendy estaría como panelista, ya que, según el testimonio de la influencer, él creía que el panelista solo juzgaba a los habitantes.

Después, Wendy fue cuestionada sobre la posibilidad de un “encuentro íntimo” con Adrián, pero fiel a su humor, aseguró que no “se le antoja” nadita:

No, ya saben que la tiene de lápiz. Yo la otra vez lo dije y se le vio la otra vez en la casa y la verdad no, ni yo me le antojo ni él se me antoja. Wendy Guevara

¿Ya hubo respuesta de Adrián Marcelo a estas recientes declaraciones de Wendy?

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Wendy Guevara arremete contra Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Cómo respondió Adrián Marcelo a los comentarios de Wendy Guevara?

Al momento de esta nota, Adrián Marcelo no ha contestado al mensaje de Wendy Guevara, recordando también que el influencer y youtuber se ha mantenido alejado de algunas redes sociales.

Por otra parte, el posible regreso de Adrián Marcelo a La casa de los famosos México ha sido un tema que ha generado intriga entre los seguidores del influencer, pero también los conductores del programa:

A mí me encantaría porque es un programa polémico, qué más polémica que tener a un sujeto que jugó fuerte, pero lo veo difícil. Diego de Erice

En redes muchos esperan que esta confirmación se dé en próximos días, ¿será que entra de participante? Te contamos abajo lo que sabemos.

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¿La productora de La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón, confirmó a Adrián Marcelo?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México 2026, también sorprendió al hablar sobre el futuro de Adrián Marcelo dentro del reality de Televisa.

La productora aseguró que el influencer no se encuentra vetado de Televisa, pese a la controversia que protagonizó durante su participación anterior. Lejos de tomar distancia, Noguerón dedicó palabras positivas al creador de contenido y manifestó públicamente su deseo de verlo nuevamente en el programa:

No está vetado de Televisa y es una personalidad que nos encantaría tener. Yo sé que Adrián Marcelo tiene mucho trabajo, pero, Adrián Marcelo, si me estás escuchando, ojalá que aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas en La casa de los famosos. Adrián Marcelo

Aunque tampoco hay una respuesta de Adrián Marcelo sobre esta invitación abierta, algunos creen que es una señal de su regreso inminente.

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