Wendy Guevara le responde contundentemente a Adrián Marcelo tras llamarla “hombre”: VIDEO

El enfrentamiento entre la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, y el polémico influencer Adrián Marcelo ha generado una nueva ola de comentarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando Adrián Marcelo, conocido por sus declaraciones controvertidas, lanzó una indirecta a Wendy tras la victoria de Mario Bezares en la segunda temporada del reality.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Adrián hizo un comentario que algunos interpretaron como un ataque dirigido hacia la identidad de Wendy, lo que provocó la respuesta contundente de la influencer.

Mario Bezares, conocido por su participación en la televisión mexicana, se alzó como el gran ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos México, llevándose el premio de 4 millones de pesos. Aunque Bezares fue el centro de atención en la final, otro exhabitante del reality, Adrián Marcelo, también generó controversia con sus comentarios en redes sociales.

A pesar de que no asistió a la gala final, Adrián Marcelo siguió de cerca lo que ocurría esa noche y compartió una serie de publicaciones en X. Es importante recordar que Marcelo abandonó el programa semanas antes de la final, tras ser duramente criticado por su comportamiento, que fue catalogado como denigrante y violento hacia otros participantes, especialmente luego de una confrontación con la actriz Gala Montes.

Adrián Marcelo / Facebook: Adrián Marcelo

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Wendy Guevara?

La polémica surgió cuando Adrián Marcelo publicó un mensaje que parecía ir dirigido a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México y primera mujer trans en obtener el título. El comentario del creador de contenido decía lo siguiente:

“Segundo hombre que gana de forma consecutiva”, escribió Adrián en su cuenta de X.

La publicación desató una fuerte división en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron a Adrián Marcelo mientras otros lo criticaron duramente por su falta de respeto hacia la comunidad trans. Algunos de los comentarios que respaldaron a Marcelo fueron: “Ya we… en el programa ni te mencionan y tú muy al pendiente” o “Que ardidito saliste”.

Adrián Marcelo reacciona a triunfo de Mario Bezares / X

La contundente respuesta de Wendy Guevara para Adrián Marcelo

Después de que varios usuarios etiquetaron a Wendy Guevara en el mensaje de Adrián Marcelo, la ganadora de la primera temporada decidió responder mediante sus historias de Instagram.

En un tono relajado y con su característico sentido del humor, Wendy dejó claro que no le afecta lo que Adrián tenga que decir sobre ella.

“Ya no me etiqueten de lo que dice Adrián, que segundo hombre que ganó. Yo siempre lo he dicho. Ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé”, comentó Wendy.

Con esta respuesta, Wendy demostró que no le da importancia a los comentarios de Adrián y que está consciente de su identidad. Incluso añadió un toque de humor al afirmar.