Wendy Guevara recibe regaño en plena transmisión en vivo en Hoy, ¡momento incómodo momento! ¿Qué pasó?

Tensión e incomodidad se vivieron el en el programa matutino de ‘Hoy’, luego de que la influencer Wendy Guevara resultara regañada en plena transmisión en vivo.

La ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ acudió al programa desde inicios de esta semana. Sin embargo, en esta ocasión, recibió un regaño que dejó notar su rostro devastado por el momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo Guevara? Acá te contamos todos los detalles.

Wendy Guevara fue regañada en plena transmisión en vivo de ‘Hoy’. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Wendy Guevara está en el programa ‘Hoy’?

Desde inicios de esta semana, Wendy Guevara ha estado acudiendo diariamente al programa ‘Hoy’, debido a que está reemplazando a su amigo Nicola Porcella, quien se es participante en ‘Hoy soy el chef’.

El peruano reveló que tendría que estar fuera de México unos días debido a que viajaría a su país natal para resolver unos temas familiares.

Cabe destacar que Wendy Guevara reemplazará solamente unos días a Nicola, quien regresará a la competencia al lado de Omar Fierro.

Ante esto, la influencer es la compañera del actor y diariamente trabajan juntos en los retos y competencias de cocina de ‘Hoy soy el chef’.

Sin embargo, este jueves 14 de mayo ocurrió un momento incómodo durante el reality del programa, luego de que Wendy Guevara recibiera un regaño en plena transmisión en vivo.

Wendy Guevara está en ‘Hoy’ por su participación en ‘Hoy soy el chef’. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Wendy Guevara recibió regaño en pleno programa ‘Hoy’?

Wendy Guevara recibió un regaño de Teresa Rodríguez, luego de que le evaluara el platillo que la influencer y Omar Fierro prepararon.

Para la competencia de este jueves 14 de mayo, la pareja preparó un sushi que la jueza probó para calificarlos, pero al parecer no era de su agrado, ya que mientras lo estaba degustando, no parecía convencida.

Wendy Guevara dijo: “Póngale soyita para que le sepa mejor”.

Inmediatamente la jueza Teresa Rodríguez le contestó con un tono muy serio:

“A la otra tampoco le puse soya, entonces voy a evaluar en igualdad de circunstancias”. Wendy Guevara.

Wendy Guevara notó el enojo de la chef y decidió ya no decir nada, pero el momento resultó incómodo, principalmente por los gestos de la influencer.

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¿Cuáles son los siguientes proyectos de Wendy Guevara?

El siguiente proyecto en el que participará Wendy Guevara será para ‘La casa de los famosos México’ en su cuarta temporada.

Wendy Guevara regresará a las pregalas y postgalas de Vix como conductora al lado de su compañero y amigo Ricardo Margaleff.

Hasta el momento no se sabe la fecha exacta en la que arrancará esta nueva edición, pero todo apunta a que será en julio o agosto de este año, después del Mundial 2026 en México.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer quiénes serán los participantes que integrarán este programa de televisión, la influencer recientemente declaró que ya sabe algunos de los futuros habitantes.

“Yo ya sé más o menos quién va a estar; ya me han dicho varios y varias que van a estar. Y bueno, no puedo decir, pero la verdad va a estar espectacular”. Wendy Guevara.

Asimismo, Guevara detalló que ya firmó contrato para nuevamente estar en el reality show que la volvió famosa desde el 2023.